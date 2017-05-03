Muhammed'in hedefi milli takım

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Muhammed Baygül, öncelikle milli takımın geniş kadrosuna girmeyi hedeflediğini kaydederek, "Orada olup, şansımı zorlamak istiyorum. Avrupa Şampiyonası Türkiye'de oynanacak. Turnuvada yer almak her sporcunun yaşayabileceği bir duygu değil. İnşallah hak ederim ve milli takıma çağrılırım. 12 kişilik kadroda yer alıp seyircilerimizin önünde Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı çok isterim." diye konuştu.

Genç oyuncuların süre aldıkça kendisini geliştirdiğini belirten Muhammed, "Ben oynuyorum, maçın içinde yaptıklarımı, yapamadıklarımı görüyorum, ona göre çalışıyorum. Böyle gelişiyorum, maç oynamadan insanların gelişeceğini düşünmüyorum. O yüzden keşke daha fazla fırsat verilse diyeceğim ama ne derlerse o oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

TESADÜFEN BAŞLADI

Muhammed Baygül, tesadüfen basketbola başladığını, lise sınavlarına hazırlandığı dönemde arkadaşını izlemek için salona gittiğini, tribünde otururken altyapı antrenörü Süha Demircan'la karşılaştığını anlattı.

Demircan'ın yanına gelerek yaşını sorduğunu ve topu eline verdiğini, dripling yapmasını istediğini dile getiren Muhammed, "Ondan sonra 'sen sağlam çocuğa benziyorsun bizde basketbol oynamak ister misin, antrenmanlara gelir misin?' diye sordu. Basketbol hikayem böyle başladı." diye görüş belirtti.

Genç basketbolcu, kariyeri boyunca her istediğini gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Aklımdan geçenleri 1-2 sene sonra başardım. Şu anda geldiğim noktayı da önceden hedeflemiştim. Diğer hedeflerimi de gerçekleştirmek istiyorum." dedi.

KARŞIYAKA KARİYERİ

Taraftarlarının oluşturduğu atmosferden dolayı her basketbolcunun Pınar Karşıyaka'da oynamak istediğini kaydeden Muhammed Baygül, "Burada oynamayı çok istiyordum. Geçen sene öyle bir fırsat oldu. Ufuk Sarıca ile daha geniş bir kadromuz vardı. Bu seneki şansları bulamamıştım. Geçen yıl Avrupa Ligi'nde oynamak, Ufuk abiyle çalışmak, fazla süre alamasam da bana bir şeyler kattı." şeklinde konuştu.

Muhammed Baygül, kalan 2 haftada bir aksilik olmazsa play-off'a kalacaklarını, daha sonra da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldıkları İtalyan ekibi Umana Reyer'le çeyrek finalde karşılaşmalarının kendileri için şanssızlık olduğunu dile getiren Muhammed, "Kaliteli bir takımla karşılaştık, burada istediğimiz farkı elde edemedik. Orada da zor bir deplasmanda mücadele ettik. Final Four'a kalsaydık, kupayı almamız içten bile değildi." diyerek sözlerini tamamladı.