LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçti

Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) play-off tarihinin 2. en skorer oyuncusu oldu.



NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, ağırladığı Toronto Raptors'ı 125-103 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı final serisinde 2-0 üstünlük yakaladı.



Maçı 39 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla tamamlayan Cavalierslı LeBron James, 5 bin 762 sayısı bulunan efsane oyuncu Kareem Abdul-Jabbar'ı 15 sayı geçti ve Michael Jordan'ın (5 bin 987) ilk sırada yer aldığı NBA play-off tarihinin en skorerleri listesinde 2'nciliğe yerleşti.



Cavaliers'ta, Kyrie Irving 22 sayı, 11 asist ve oyuna kenardan giren Channing Frye 18 sayı, 5 ribauntla oynadı.



Raptors'ta Jonas Valanciunas'ın 23 sayı, 5 ribaunt, Cory Joseph'ın 22 sayı, 6 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 20 sayı, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.



SPURS, SERİYİ EŞİTLEDİ

San Antonio Spurs, Houston Rockets'ı konuk ettiği Batı Konferansı yarı final 2. maçını 121-96 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.



Spurs'un all-star forveti Kawhi Leonard, yüzde 81 isabetle kaydettiği 34 sayının yanı sıra 8 asistle de kariyer rekorunu kırdı. Leonard ayrıca 7 ribaunt aldı ve 3 top çaldı.



LaMarcus Aldridge 15 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu. 18 sayı atan Tony Parker ise son çeyrekte dizinden sakatlandı ve sahayı arkadaşlarının yardımıyla terk etti.



Rockets'ta Ryan Anderson 18 sayı, 8 ribaunt ve yedek oyuncu Eric Gordon 15 sayıyla mücadele etti. James Harden, yüzde 17,6 isabetle oynadığı maçı 13 sayı, 10 asist, 7 ribauntla bitirdi.



NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

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