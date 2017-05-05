Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi yetkililerini kınadı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off final serisinin ilk karşılaşması, 7 Mayıs Pazar günü, Yakın Doğu Üniversitesi’ne karşı Caferağa Spor Salonu’nda oynanacaktır.



Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahibi olduğu bu karşılaşmada, söz konusu salonda karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlarımız için Basketbol Süper Lig Yönetim Esasları Yönergesi’nin 42.8 ve 88 maddeleri gereği Kulübümüze ayrılması zorunlu olan %10 kontenjan hakkı bulunmaktadır.



Söz konusu maça ilişkin olarak bugün yapılan koordinasyon toplantısında da (madde 5) “her iki spor kulübü misafir takım teknik heyeti, yönetim kurulu ve seyircileri için Türkiye Basketbol Federasyonu’nun bağlı olduğu yönergeler çerçevesinde gerekli kapasitedeki yerleri hazır edecektir” şeklinde bir karar alınmıştır. Bununla birlikte toplantıda hazır bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Yetkilisi Hulki Kahvecioğlu, As Başkanımız Ozan Balaban’ı telefonla aramış ve Yönergeye aykırılık sebebi ile Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından haklarında verilecek para cezasının taraflarınca ödenerek, maça Fenerbahçe taraftarlarının alınmayacağını ifade etmiş ve devamında maçı izlemeye gidecek ve SGM düzenlemeleri gereği zaten protokol tribününde yerleri olan yöneticilerimizin de protokol tribününe girişlerine izin vermeyeceklerini ifade etmiştir. Konu ile alakalı olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir başka yetkilisi Işık Eyigüngör ile görüşülmüş ve fakat benzer ifadeler Işık Eyigüngör tarafından da tekrarlanmış ve uygulamaya ilişkin ısrar sürdürülmüştür. Bu görüşmeler ile ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu’na bilgi verilmiştir.



Bazıları bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yöneticilik yapmış ve halen Fenerbahçe Spor Kulübü’nün üyesi olan bu şahıslar tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ve Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarına yönelik bu olumsuz tavrın takdiri kamuoyuna ait olacaktır. Her fırsatta Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yakın geleceği hakkında hamasi söylemlerde bulunup, müstakbel yönetimler içinde yer alacaklarından, Fenerbahçe’ye hizmet edeceklerinden bahis ile camianın karşısına çıkan bu kişiler, bu şekilde gerçek yüzlerini ve amaçlarını bir defa daha göstermiştir. Esasen bunların asıl amaçları ve varmak istedikleri hedef bizce bellidir. Bunlar bilmelidir ki, gerçek niyetleri tarafımızca malum bu kişilerin Fenerbahçe’nin geleceğinde hiçbir şekilde yerleri yoktur ve olmayacaktır.



Sözde Fenerbahçeli, Yakın Doğu Üniversitesi yetkililerinin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ve camiasına karşı takındığı bu tutumu kınadığımızı belirterek, ayrıştırıcı ve art niyetli olduğu açıkça anlaşılan, arka planında derin amaçların da olduğunu düşündüğümüz bu uygulama hakkında başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere, ilgili tüm resmi merciileri göreve davet ediyoruz."