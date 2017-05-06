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Galatasaray'da Anadolu Efes maçı öncesinde 4 eksik var

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes'i ağırlayacak Galatasaray Odeabank'ta sakatlık şoku yaşanıyor

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:35:57 Güncelleme: 15:41:36

Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler, Erick McCollum, Tibor Pleiss ve Alex Tyus sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Anadolu Efes mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın 16.00'da sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda Sinan Güler, Errick McCollum, Tibor Pleiss ve Alex Tyus'ın, lacivert-beyazlılar karşısında sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacağı açıklandı.

Galatasaray resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#quato2##Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımızın Spor Toto Basketbol Süper Ligi 29. hafta karşılaşmasında yarın oynayacağı Anadolu Efes mücadelesinde takım kaptanımız Sinan Güler, Tibor Pleiss, Alex Tyus ve Errick McCollum sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecektir. Dört oyuncumuzun da tedavilerine devam ediliyor.###

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