Demir İnşaat Büyükçekmece: 93 - Darüşşafaka Doğuş: 107

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Hayes 16, Caloiaro 9, Tayfun Erülkü 2, Stipanovic 20, Burak Can Yıldızlı 11, Buckner 17, Ceyhun Altay 3, Mutlu Akpınar, Eldridge

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Clyburn 15, Bertans 16, Harangody 10, Zizic 8, Mehmet Yağmur 5, Birkan Batuk 9, Okben Ulubay 3, Furkan Aldemir 4, Anderson 16

1. Periyot: 25-33

Devre: 54-54

3. Periyot: 75-78

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 107-93 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Bertans'ın sayılarıyla etkili olan Darüşşafaka Doğuş, kısa sürede farkı açmayı başardı. Dış atışlardan skor üreten yeşil-siyahlılar, 6. dakikaya 18-12 önde girdi. Johnson'ın basketleriyle farkı azaltmaya çalışan ev sahibi ekip karşısında Darüşşafaka Doğuş, ilk çeyreği 33-25 önde bitirdi.

İkinci periyoda da iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Buckner'la pota altından sayı bulan Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında 15. dakikada Harangody'nin basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı (37-47). İlerleyen bölümde 7-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, farkı 4 sayıya (46-50) indirdi. Çeyreğin bitimine saniyeler kala ev sahibi ekip, Caloiaro'nun üç sayılık basketiyle skora dengeyi getirdi ve soyunma odasına 54-54 eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece'ye Wanamaker ve Clyburn'ün sayılarıyla cevap veren Darüşşafaka Doğuş, farkın açılmasını engelledi. Yeşil-siyahlılar, Wanamaker ve Bertans'ın üç sayılık basketleriyle 24. dakikada skoru yeniden lehine çevirdi (62-65). Öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Doğuş, karşılıklı basketlerle geçen son bölümün ardından final periyoduna 78-75 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğine 6-0'lık seriyle başlayan ve üstünlüğü tamamen ele geçiren Darüşşafaka Doğuş, peş peşe bulduğu basketlerle farkı açmayı başardı. Wanamaker'ın 33. dakikada serbest atıştan bulduğu basketle farkı 10 sayıya (77-87) yükselten yeşil siyahlı ekip, 37. dakikada Anderson'ın basketiyle skoru 100-83'e getirdi. Son bölümde skordaki farklı üstünlüğünü sürdüren Darüşşafaka Doğuş, karşılaşmayı 107-93 kazandı.