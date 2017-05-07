ÖNE ÇIKANLAR
Golden State Warriors
BASKETBOL

Golden State Warriors zorlanmadı

NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 102-91 yenerek seride 3-0 öne geçti

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:18:07 Güncelleme: 11:20:32

Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors, deplasmanda Utah Jazz'ı 102-91 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Konferans yarı final serisinin 3. maçında Jazz'a konuk olan Warriors, 102-91 galip gelerek seriyi 3-0 yaptı.

Warriors'ta Kevin Durant 38 sayı, 13 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Stephen Curry 23, Andre Iguodala ise 11 sayı attı.

Serinin 4. maçına da ev sahipliği yapacak Jazz'da Gordon Hayward'ın 29 sayı, Rudy Gobert'in ise 21 sayı, 15 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tony Parker ameliyat oldu
BASKETBOL

Tony Parker ameliyat oldu
LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçti
BASKETBOL

LeBron efsaneyi geride bıraktı!
Celtics, Thomas'ın 53 sayısıyla kazandı
BASKETBOL

Thomas'tan çılgın performans
Houston Rockets'tan San Antonio Spurs'e 27 sayı fark
BASKETBOL

Rockets seride öne geçti!