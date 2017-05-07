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BASKETBOL

Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı!

Fenerbahçe - Yakındoğu Üniversitesi maçı sırasında iki takım yöneticileri arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:22:39 Güncelleme: 14:45:30

Salona giren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisine 'Hoş geldiniz' demek için yanına gelen Işık Eyigüngör'ün suratına tokat attı ve salon karıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Spor Şube polislerinin araya girmesiyle sakinleşen havadan sonra iki başkan ayrı ayrı yerlere oturtuldu.

Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına 'Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar.

Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlıların burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek" dedi.

Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi. Olaylardan yaklaşık 15 dakika sonra maç başladı.

İŞTE O TOKATIN PERDE ARKASI...
Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör daha önce Fenerbahçe'de yöneticilik yapmıştı. Aziz Yıldırım'a muhalif olan Eyigüngör daha önce Alex'in Fenerbahçe'den gönderilmesiyle ilgili olarak "Aziz beyde ahde vefa duygusu yoktur. Bu işlerin çözümü başkanın da Aykut Kocaman'ın da görevi derhal bırakmasıdır. Zira, başkan artık kulübe zarar veriyor" açıklamalarında bulunmuştu.

Eyigüngör, Basketbolu Geliştirenler Derneği adıyla mücadele eden BGD takımının başkanlığını yaptığı dönemde de Fenerbahçe'den Olcay Çakır ve Quanitra Hollingsworth'u transfer etmişti. Bunun üzerine Aziz Yıldırım da Eyigüngör'ü Fenerbahçe'den ihraç etmek için talimat vermişti.

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YORUMLAR 19
  • Misafir 9 dakika önce
    vay sporunun haline.....
  • Misafir 10 dakika önce
    Aksama Besiktas' ta Feneri tokatlar
  • Misafir 11 dakika önce
    Turk kulturunde olan birsey gayet normal absrtmaya gerek yok koyde buyuklerden ve ogretmenlerden cok tokat yedik iyiki var tokat.
  • Misafir 12 dakika önce
    bi düş fenerin yakasından
  • Misafir 13 dakika önce
    yakışıyor mu hiç Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başkanına!
  • Misafir 13 dakika önce
    güzel
  • Misafir 13 dakika önce
    Aziz yıldırım benim için bitmiştir
  • Misafir 13 dakika önce
    tek adamlık her alanda kötüdür.
  • Misafir 14 dakika önce
    Harika
  • Misafir 14 dakika önce
    Dursun!a bi tane atmasını rica edicim. belkim kendine gelir
  • Misafir 14 dakika önce
    hahahaha burası türkiye komik oldukça trajıkomik
  • Misafir 17 dakika önce
    :)))
  • Misafir 17 dakika önce
    sporcuları bu yöneticiler mi yönetiyor gerçi sürpriz değil adamlar gerginliğin tam adı
  • Misafir 17 dakika önce
    bu adamı spordan ve sporculardan uzak tutumsak lazım yeter.
  • Misafir 18 dakika önce
    bu adamdan nefret ediyorum.
  • Misafir 18 dakika önce
    Güçlüye bir şey olmaz.
  • Misafir 18 dakika önce
    çocuk
  • Misafir 19 dakika önce
    yuhh
  • Misafir 19 dakika önce
    ohaaa
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