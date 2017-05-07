Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı!

Salona giren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisine 'Hoş geldiniz' demek için yanına gelen Işık Eyigüngör'ün suratına tokat attı ve salon karıştı.
Hürriyet'in haberine göre; Spor Şube polislerinin araya girmesiyle sakinleşen havadan sonra iki başkan ayrı ayrı yerlere oturtuldu.
Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına 'Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar.
Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlıların burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek" dedi.
Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi. Olaylardan yaklaşık 15 dakika sonra maç başladı.
İŞTE O TOKATIN PERDE ARKASI...
Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör daha önce Fenerbahçe'de yöneticilik yapmıştı. Aziz Yıldırım'a muhalif olan Eyigüngör daha önce Alex'in Fenerbahçe'den gönderilmesiyle ilgili olarak "Aziz beyde ahde vefa duygusu yoktur. Bu işlerin çözümü başkanın da Aykut Kocaman'ın da görevi derhal bırakmasıdır. Zira, başkan artık kulübe zarar veriyor" açıklamalarında bulunmuştu.
Eyigüngör, Basketbolu Geliştirenler Derneği adıyla mücadele eden BGD takımının başkanlığını yaptığı dönemde de Fenerbahçe'den Olcay Çakır ve Quanitra Hollingsworth'u transfer etmişti. Bunun üzerine Aziz Yıldırım da Eyigüngör'ü Fenerbahçe'den ihraç etmek için talimat vermişti.
-
Misafir 9 dakika öncevay sporunun haline.....30
-
Misafir 10 dakika önceAksama Besiktas' ta Feneri tokatlar33
-
Misafir 11 dakika önceTurk kulturunde olan birsey gayet normal absrtmaya gerek yok koyde buyuklerden ve ogretmenlerden cok tokat yedik iyiki var tokat.06
-
Misafir 12 dakika öncebi düş fenerin yakasından00
-
Misafir 13 dakika önceyakışıyor mu hiç Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başkanına!30
-
Misafir 13 dakika öncegüzel00
-
Misafir 13 dakika önceAziz yıldırım benim için bitmiştir00
-
Misafir 13 dakika öncetek adamlık her alanda kötüdür.00
-
Misafir 14 dakika önceHarika00
-
Misafir 14 dakika önceDursun!a bi tane atmasını rica edicim. belkim kendine gelir00
-
Misafir 14 dakika öncehahahaha burası türkiye komik oldukça trajıkomik00
-
Misafir 17 dakika önce:)))00
-
Misafir 17 dakika öncesporcuları bu yöneticiler mi yönetiyor gerçi sürpriz değil adamlar gerginliğin tam adı00
-
Misafir 17 dakika öncebu adamı spordan ve sporculardan uzak tutumsak lazım yeter.00
-
Misafir 18 dakika öncebu adamdan nefret ediyorum.00
-
Misafir 18 dakika önceGüçlüye bir şey olmaz.30
-
Misafir 18 dakika önceçocuk00
-
Misafir 19 dakika önceyuhh30
-
Misafir 19 dakika önceohaaa00