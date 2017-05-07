Ergin Ataman, görme engelli Uğur Bayram'ı ağırladı

Darüşşafaka Doğuş maçı sonrası verilen 3 maçlık ceza nedeniyle Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes maçını tribünden izleyen Ergin Ataman, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen görme engelli Galatasaray taraftarı Uğur Bayram'ı Abdi İpekçi'ye davet etti.

Ataman, karşılaşmayı Uğur Bayram ile birlikte izlerken sık sık pozisyonları Uğur'a anlattı. Ataman, günün anısı olarak da Uğur Bayram'a imzalı Galatasaray Odeabank forması hediye etti.