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BASKETBOL

Ergin Ataman, görme engelli Uğur Bayram'ı ağırladı

Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes'e 70-69 mağlup oldu. Cezalı olan Ergin Ataman, görme engelli taraftar Uğur Bayram'ı ağırladı

07 Mayıs 2017 Pazar, 19:00:02 Güncelleme: 19:04:43

Darüşşafaka Doğuş maçı sonrası verilen 3 maçlık ceza nedeniyle Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes maçını tribünden izleyen Ergin Ataman, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen görme engelli Galatasaray taraftarı Uğur Bayram'ı Abdi İpekçi'ye davet etti.

Ataman, karşılaşmayı Uğur Bayram ile birlikte izlerken sık sık pozisyonları Uğur'a anlattı. Ataman, günün anısı olarak da Uğur Bayram'a imzalı Galatasaray Odeabank forması hediye etti.

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