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Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi savunmacısı Adam Hanga

Baskonia'nın Macar basketbolcusu Hanga, Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en iyi savunmacısı ödülüne layık görüldü

09 Mayıs 2017 Salı, 16:33:51 Güncelleme: 16:36:25

İspanyol ekibi Baskonia'nın Macar basketbolcusu Adam Hanga, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en iyi savunmacısı seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hanga, ligdeki başantrenörler tarafından gerçekleştirilen oylama sonucunda Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncusu Ekpe Udoh'un önünde yılın savunmacısı ödülüne layık görüldü.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 33 maçta görev yapan kısa forvet pozisyonundaki Hanga, 10,5 sayı, 4,4 ribaunt, 2,4 asist, 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

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