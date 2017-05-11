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Yakın Doğu Üniversitesi
BASKETBOL

Yakın Doğu Üniversitesi tarih yazmak istiyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Yakın Doğu Üniversitesi, rakibini yenerek tarihinde ilk lig şampiyonluğunu yaşamak istiyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:56:37 Güncelleme: 11:59:42

Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, 2-0 önde olduğu play-off final serisinde yarın rakibini bir kez daha yenerek, sezonu 3 kupayla kapatmayı hedefliyor.

EN FAZLA GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Ligde 13 kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunuyor.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

2013-2014 sezonunda play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 3-2 üstünlük kurarak ligdeki 12. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, hem rakibine üst üste 9 kez şampiyon olup rekorunu egale etme şansı tanımadı hem de şampiyonluk sayısında öne geçti.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda da play-off final serisinde Abdullah Gül Üniversitesi'ne 3-1 üstünlük kurarak, 13. lig şampiyonluğunu elde etti.

FENERBAHÇE'NİN 12 KUPASI VAR
Ligde, son 11 sezonda 9 kez şampiyon olan Fenerbahçe, toplam 12 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.

BEŞİKTAŞ VE ODTÜ'NÜN ÜÇER ŞAMPİYONLUĞU VAR
Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İÜSBK (İstanbul Üniversitesi) da 1 kez şampiyonluk elde etti.

LİG ŞAMPİYONLARI
Ligde geride kalan 36 sezonun şampiyonları şöyle:

 

Sezon Şampiyon
1980-1981 ODTÜ
1981-1982 ODTÜ
1982-1983 ODTÜ
1983-1984 Beşiktaş
1984-1985 Beşiktaş
1985-1986 MTA
1986-1987 MTA
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 İÜSBK
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Galatasaray
1991-1992 Galatasaray
1992-1993 Galatasaray
1993-1994 Galatasaray
1994-1995 Galatasaray
1995-1996 Galatasaray
1996-1997 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Galatasaray
2000-2001 BOTAŞ Spor
2001-2002 Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ Spor
2003-2004 Fenerbahçe
2004-2005 Beşiktaş
2005-2006 Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Fenerbahçe
2013-2014 Galatasaray
2014-2015 Galatasaray
2015-2016 Fenerbahçe

 

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