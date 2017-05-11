Yakın Doğu Üniversitesi tarih yazmak istiyor

Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, 2-0 önde olduğu play-off final serisinde yarın rakibini bir kez daha yenerek, sezonu 3 kupayla kapatmayı hedefliyor.

EN FAZLA GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ligde 13 kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunuyor.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

2013-2014 sezonunda play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 3-2 üstünlük kurarak ligdeki 12. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, hem rakibine üst üste 9 kez şampiyon olup rekorunu egale etme şansı tanımadı hem de şampiyonluk sayısında öne geçti.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda da play-off final serisinde Abdullah Gül Üniversitesi'ne 3-1 üstünlük kurarak, 13. lig şampiyonluğunu elde etti.

FENERBAHÇE'NİN 12 KUPASI VAR

Ligde, son 11 sezonda 9 kez şampiyon olan Fenerbahçe, toplam 12 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.

BEŞİKTAŞ VE ODTÜ'NÜN ÜÇER ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İÜSBK (İstanbul Üniversitesi) da 1 kez şampiyonluk elde etti.

LİG ŞAMPİYONLARI

Ligde geride kalan 36 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon 1980-1981 ODTÜ 1981-1982 ODTÜ 1982-1983 ODTÜ 1983-1984 Beşiktaş 1984-1985 Beşiktaş 1985-1986 MTA 1986-1987 MTA 1987-1988 Galatasaray 1988-1989 İÜSBK 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Galatasaray 1991-1992 Galatasaray 1992-1993 Galatasaray 1993-1994 Galatasaray 1994-1995 Galatasaray 1995-1996 Galatasaray 1996-1997 Galatasaray 1997-1998 Galatasaray 1998-1999 Fenerbahçe 1999-2000 Galatasaray 2000-2001 BOTAŞ Spor 2001-2002 Fenerbahçe 2002-2003 BOTAŞ Spor 2003-2004 Fenerbahçe 2004-2005 Beşiktaş 2005-2006 Fenerbahçe 2006-2007 Fenerbahçe 2007-2008 Fenerbahçe 2008-2009 Fenerbahçe 2009-2010 Fenerbahçe 2010-2011 Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe 2012-2013 Fenerbahçe 2013-2014 Galatasaray 2014-2015 Galatasaray 2015-2016 Fenerbahçe