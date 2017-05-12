Galatasaray Odeabank: 86 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 79

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Murat Biricik, İsmail Aydın, Halil Baldemir

Galatasaray Odeabank: McCollum 14, Sinan Güler 19, Diebler 3, Micov 10, Ege Arar 8, Tyus 10, Daye 4, Schilb 5, Göksenin Köksal 2, Emir Preldzic 8, Orhan Haciyeva 3, Can Korkmaz

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 14, Eldridge 5, Tayfun Erülkü 11, Stipanovic 10, Caloiaro 5, Burak Can Yıldızlı 13, Buckner 4, Abercrombie 13, Ceyhun Altay 4

1. Periyot: 26-16

Devre: 56-37

3. Periyot: 73-59

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla normal sezonu 18 galibiyet, 12 yenilgiyle tamamladı ve play-off'a 6. sıradan girdi. Play-off şansını daha önce yitiren Demir İnşaat Büyükçemece ise sezonu 9 galibiyet, 21 mağlubiyetle bitirdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, pota altından McCollum ve Ege Arar'ın, üç sayı çizgisinin gerisinden ise Sinan Güler'in basketleriyle 5. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 15-2. Tayfun Erülkü ile skor bulan Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında sarı-kırmızılılar, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve çeyreği 26-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Burak Can Yıldızlı ve Abercrombie'nin sayılarıyla iyi başlayan konuk ekip, 13. dakikada farkı 4'e (29-25) indirdi. Sinan Güler, Daye ve Tyus ile skor üreten Galatasaray Odeabank, 17. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 44-30. Kalan bölümde Sinan Güler ve Diebler'ın üç sayılık basketleriyle farkı daha da açan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 56-37 önde gitti.

İki takımın da sert savunma yaparak başladığı maçın ikinci yarısında, Sinan Güler ile pota altından, Micov ile de üç sayı çizgisinin gerisinden basketler kaydeden ev sahibi ekip, 23. dakikada 63-40'lık skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Kalan bölümde Abercrombie, Tayfun Erülkü ve Burak Can Yıldızlı ile 19 sayı üreten Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında Galatasaray Odeabank, final periyoduna 73-59 üstün girdi.

Son çeyreğe Stipanovic, Johnson ve Caloiaro'nun sayılarıyla başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 34. dakikada farkı yeniden tek hanelere (75-67) indirdi. Kalan bölümde Emir Preldzic ile üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden basketler üreten Galatasaray Odeabank, salondan 86-79 galip ayrıldı.