Fenerbahçe: 79 - Yakın Doğu Üniversitesi: 72 | MAÇ SONUCU

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 79-72 yenerek, 2-0 geride olduğu seride durumu 2-2 yaptı. Serinin beşinci ve son maçı 17 Mayıs Çarşamba günü Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe ilk 2 dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Birsel ve Quigley'le potaya giderek sayılar bulmaya devam eden Fenerbahçe, 6. dakikada farkı 15'e kadar çıkardı: 21-6. Yakın Doğu Üniversitesi çeyreğin sonunda hızlı hücumlarla farkı tek hanelere çekse de Fenerbahçe, ilk periyodu 25-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Parker'la sayılar bulan Fenerbahçe, 15. dakika içinde farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 35-24. Boyalı alanı iyi kullanan Yakın Doğu Üniversitesi, Holingsvorth'un skorer oyunuyla 18. dakikada farkı 5'e indirdi: 39-34. Fenerbahçe, soyunma odasına 47-42 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 24. dakikada Bahar Çağlar'ın basketiyle ilk kez öne geçti: 51-52. Quigley ve Gruda'nın etkili oyunuyla kontrolü tekrar eline alan Fenebrahçe, 8-0'lık seriyle 25. dakikayı 59-52 üstün geçti. Hücumda toparlanan Yakın Doğu Üniversitesi maça denge getirdi ve final periyoduna 63-63'lük eşitlikle girildi.

Final periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Son çeyrekte takımlar savunma sertliğini artırdı. Boyalı alanda sayı üreten Fenerbahçe, 35. dakikayı 68-67 öne geçti. Savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-lacivertli takım, son 1,5 dakikaya 5 sayılık (74-69) avantajla girdi. Fenerbahçe sahadan 79-72 galip ayrılarak seride durumu 2-2 yaptı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Yakın Doğu Üniversitesi'nden 27 sayı kaydeden Holingsvorth oldu. Fenerbahçe'de ise Birsel Vardarlı Demirmen ile Parker, 24'er sayıyla mücadele etti.

Fenerbahçe'nin bütün sayılarının ilk 5 oyuncularından gelmesi ise dikkati çekti.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN HAKEMLERE TEPKİ

Fenerbahçe cephesi maçın hakemlerine tepki gösterdi. Devre arasında Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkan Ozan Balaban, sahaya girerek hakemlerin yanına gitti. Uslu ve Balaban, soyunma odasına giden hakemlere verdikleri kararlardan dolayı itiraz etti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde ise Mahmut Uslu, sarı-lacivertli takımın menajeri Didem Akın'ı yanına çağırdı. Uslu'yla bir süre konuştuktan sonra Akın, masa hakemlerinin yanına giderek kısa bir konuşma yaptı ve ardından bençteki yerine geçti. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cenk Başak da sık sık yerinden ayağa kalkarak hakemlere tepki verdi.

Son çeyrekte Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu hakemlere itirazı nedeniyle teknik faul aldı. Kalaycıoğlu'nun hakemlere itirazına sinirlenen Mahmut Uslu, sahanın kenarına kadar geldi. Uslu'yu Ozan Balaban sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan, karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan da izledi.

FENERBAHÇE: 79 - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: 72

SALON: Metro Enerji Arena

HAKEMLER: Murat Biricik, Sami Özel, Fatih Güler

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 24, Quigley 14, Parker 24, Gruda 12, Lavender 5, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural, Tuğçe Canıtez

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Eldebrink 4, Mc Bride 15, Vandersloot 20, Robinson, Holingsvorth 27, Bahar Çağlar 6, Olcay Çakır Turgut

1. PERİYOT: 25-18

DEVRE: 47-42

3. PERİYOT: 63-63