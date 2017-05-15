Batı Konferansı finalinde ilk maç Golden State Warriors'ın

NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında Golden State Warriors, Oracle Arena'da San Antonio Spurs'ü ağırladı. Ev sahibi ekip, maçı 3 ve 4. çeyrekte toplamda 71 sayı atarak 113-111 kazanmayı başardı.

Maça hızlı başlayan San Antonio Spurs, ilk periyodu 30-16 önde tamamladı. Gregg Popovich'in öğrencileri, ilk çeyrekteki oyununu 2. periyotta da sürdürdü ve devreye 62-42'lik skorla önde girdi.

Konuk ekibin yıldızı Kawhi Leonard, 3. çeyrekte Zaza Pachulia ile girdiği mücadelede sakatlandı ve karşılaşmanın kalanında forma giyemedi. Yıldız oyuncu, maçı 26 sayı 8 ribaund ve 3 asistle tamamladı. Kawhi'ın yokluğunda 18-0'lık seri yakalayan Golden State'te Stephen Curry ve Kevin Durant ipleri eline aldı ve farkı eritti. Kawhi, Houston Rockets ile oynanan 5. maçta sakatlanmış ve serinin 6. maçını kaçırmıştı.

Golden State, 3. çeyrekte 39, 4. çeyrekte 32 sayı atmayı başardı. San Antonio ise rakibine 28 ile 21 sayı ile cevap veremedi. Konuk ekipte LaMarcus Aldridge'nin 28 sayı 7 ribaundluk performansı, mağlubiyeti engellemeye yetmedi. 37 yaşındaki Manu Ginobili de karşılaşmayı 17 sayı ile tamamladı.

Golden State'te Durant 34 sayı 5 ribaund ve 4 asistle; Curry ise 40 sayı 7 ribaund 3 asistle oynadı.

Warriors bu galibiyetle seriye 1-0 önde başladı. Eşleşmenin 2. maçı salı günü oynanacak.