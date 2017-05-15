Luigi Datome: Geçen sezondan daha iyi olmak istiyoruz

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Luigi Datome, İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek THY Euroleague Final-Four'unu kazanmak istediklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Dörtlü Final öncesi açıklamalarda bulunan Datome, ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çok zor bir sezonun ardından Final-Four'a kaldıklarını vurgulayan 29 yaşındaki basketbolcu "Çok mutluyuz. Dörtlü Final'e kalmak ilk hedeflerimizden biriydi. Çok uzun bir yolculuktu. İnişlerimiz çıkışlarımız oldu. İlk hedefimize ulaştık. Tabii ki Dörtlü Final'e kaldık diye tatmin olacak değiliz. Geçen yıl final oynadık. Geçen sezondan daha iyi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ BÜYÜK ETKEN OLACAK"

Datome, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tribünlerin büyük çoğunluğunda yer alacak Fenerbahçeli taraftarları mutlu etmek istediklerini dile getirdi.

Saha ve seyirci avantajına çok inanan biri olmadığını vurgulayan tecrübeli basketbolcu, "Bunu Panathinaikos Superfoods ile yaptığımız seride de gördük. Onları seyircisi önünde yendik. Taraftarlarımızın Dörtlü Final etabına gelip bizi destekleyecek olmalarından dolayı çok mutluyum. Bu mükemmel atmosferi görecekler. Taraftarlarımız çok büyük bir etken olacak. Umarım onlara zevkli bir Dörtlü Final yaşatırız." değerlendirmesinde bulundu.

Dörtlü Final'in ilk maçında 19 Mayıs'ta karşılaşacakları İspanyol temsilcisi Real Madrid'in iyi bir ekip olduğunu anlatan Datome, "Koşmayı ve çok fazla pozisyon oluşturmayı seven bir takım. Onları skor olarak geride tutmamız gerekiyor. Fazla şans vermememiz gerekiyor. Real Madrid'e iyi olduğumuz hissini vermemiz gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.