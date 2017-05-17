ÖNE ÇIKANLAR
Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe
BASKETBOL

Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşılaşacak. Peki Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:41:00 Güncelleme: 00:45:32

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi, play-off final serisinin son maçında ev sahibi avantajını kullanacak. Serinin son karşılaşmasını kazanacak takım, 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak. Peki, Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak?

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali son maçında karşı karşıya gelecek. Final serisinin beşinci karşılaşması, saat 18.30da Caferağa Spor Salonunda oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe basketbol maçı 17 Mayıs Çarşamba (bugün) saat 18.30'da başlayacak. Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

KADIN BASKETBOLUNDA ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonun şampiyonu, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak play-off final serisinin beşinci ve son maçında belli olacak.

Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, serinin ilk iki maçını kazanarak 2-0 öne geçti. Rakibine deplasmandaki iki karşılaşmada mağlup olan Yakın Doğu Üniversitesi, serinin 2-2 beraberliğe gelmesine engel olamadı. Büyük bir çekişmeye sahne olan seride beşinci ve son karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahibi avantajını kullanarak tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Yakın Doğu Üniversitesi, şampiyonluğa ulaşırsa bu sezon 3. kupayı da müzesine götürecek.

FENERBAHÇE, 13. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Seride 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2 beraberliği sağlamayı başaran Fenerbahçe, finalin beşinci maçında rakibini yenerse 13. kez şampiyonluğu elde edecek.

Ligde, son 11 sezonda 9 kez şampiyon olan Fenerbahçe, toplam 12 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.

REKOR GALATASARAY'IN ELİNDE

Ligde 13 kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunuyor.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

2013-2014 sezonunda play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 3-2 üstünlük kurarak ligdeki 12. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, 2014-2015 sezonunda da play-off final serisinde Abdullah Gül Üniversitesi'ne 3-1 üstünlük kurarak, 13. lig şampiyonluğunu elde etti.

Fenerbahçe, yarın Yakın Doğu Üniversitesi'ni yenerek mutlu sona ulaşırsa şampiyonluk sayısında Galatasaray'ı yakalayacak.

BEŞİKTAŞ VE ODTÜ'NÜN ÜÇER ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İÜSBK (İstanbul Üniversitesi) da 1 kez şampiyonluk elde etti.

LİG ŞAMPİYONLARI

Ligde geride kalan 36 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon
1980-1981 ODTÜ
1981-1982 ODTÜ
1982-1983 ODTÜ
1983-1984 Beşiktaş
1984-1985 Beşiktaş
1985-1986 MTA
1986-1987 MTA
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 İÜSBK
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Galatasaray
1991-1992 Galatasaray
1992-1993 Galatasaray
1993-1994 Galatasaray
1994-1995 Galatasaray
1995-1996 Galatasaray
1996-1997 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Galatasaray
2000-2001 BOTAŞ Spor
2001-2002 Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ Spor
2003-2004 Fenerbahçe
2004-2005 Beşiktaş
2005-2006 Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Fenerbahçe
2013-2014 Galatasaray
2014-2015 Galatasaray
2015-2016 Fenerbahçe
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (19 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (18 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (17 Mayıs 2017)
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (17 Mayıs 2017)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?