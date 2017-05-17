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Bryant Dunston
BASKETBOL

Bryant Dunston'ın sözleşmesi uzatıldı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, ABD'li oyuncusu Bryant Dunston'ın sözleşmesini iki yıl uzattı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:17:45 Güncelleme: 15:19:07

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonu başında takımımıza dahil olan ABD'li oyuncumuz Bryant Dunston, iki yıl daha Anadolu Efes formasını terletecek." denildi.

Bryant Dunston, bu sezon Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde yapılan 35 karşılaşmanın 34'ünde sahaya ilk 5'te çıktı, maç başına 28.57 dakika oynadı. ABD'li pivot, ligde 10,7 sayı, 6,2 ribaunt, 1,1 asist ve 1,1 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda en çok hücum ribaundu alan oyuncu unvanını elde eden Dunston, 2013-2014 ve 2014-2015'te bu kulvarda en iyi savunmacı seçilmişti.

Dunston, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de bu sezon 28 karşılaşmada forma giyerken, maç başına 27.49 dakika oyunda kalıp, 10 sayı, 6,4 ribaunt, 1,3 asist ve 1,8 blok ortalamaları tutturdu.

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