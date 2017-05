Basketbolseverleri Final Four heyecanı sardı. THY Euroleague'de 2016-2017 yılının en büyüğünün belli olacağı Final Four maçları için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi "Final Four ne zaman? (2017)" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Final Four ne zaman? (2017) Final Four bilet fiyatları... İşte Final Four 2017 ile ilgili tüm detaylar...

FİNAL FOUR NE ZAMAN? (2017)

2016-2017 yılında Avrupa basketbolunun en büyüğünün belli olacağı Final Four'a Türkiye evsahipliği yapacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde düzenlenecek turnuva için artık tüm hazırlıklar tamam. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer alacağı Final Four 2017'de Olympiakos, CSKA Moskova ve Real Madrid kupa için her şeyini ortaya koyacak. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Final Four 2017 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

FİNAL FOUR 2017 BİLET FİYATLARI

Dünyanın gözlerini İstanbul'a çevirdiği Final Four biletleri 12 Aralık 2016'da piyasaya sürüldü. Piyasaya sürüldüğü günden itibaren büyük ilgi gören biletlerin büyük bölümü ilk çıktığında tükendi. Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer alacak olmasıyla vatandaşlar biletlere adeta akın etti. Kalan kısıtlı biletler yarım saatte tükendi. Final Four mücadelelerine yerinde tanıklık etmek isteyenler biletlerin tükenmesiyle karaborsaya yöneldi. Karaborsada biletlere olan ilgi fiyatları da uçuk rakamlara çıkardı. . Final Four 2017 biletleri karaborsada 1800 TL ile 674 bin TL arasında satılıyor. Karaborsadaki biletlerin bu fiyatlardan alıcı bulup bulamayacağı ise merak konusu.

FİNAL FOUR'DA İLK GÜNÜN PROGRAMI

Final Four'da ilk gün maçlarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesi ayrı bir heyecan yarattı. Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe - Real Madrid ile eşleşirken, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'yi finalde mağlup ederek kupayı kazanan CSKA Moskova - Olympiakos ile karşılaşacak. Final Four'da ilk günün programı şöyle;

FİNAL FOUR 19 MAYIS MAÇ PROGRAMI

19 MAYIS 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 18:30 CSKA MOSKOVA - OLYMPİAKOS

19 MAYIS 2017 CUMA GÜNÜ SAAT 21:30 FENERBAHÇE - REAL MADRİD

19 Mayıs 2017 Cuma günü saat 18.30'da oynanacak CSKA Moskova - Olympiakos maçının kazananı ile aynı gün saat 21.30'da oynanacak Fenerbahçe - Real Madrid maçının galibi 21 Mayıs günü final mücadelesinde sahaya çıkacak. Kaybedenler ise aynı gün 3'üncülük maçı oynayacak.

FENERBAHÇE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Final Four'da tüm Türkiye Fenerbahçe'nin THY Euroleague'de kupayı kazanması için kenetlenmiş durumda. Obradovic, bugüne kadar çalıştırdığı tüm takımlarla kupayı en az bir kez kazanma başarısı gösterdi ve Fenerbahçe'yle de bunu gerçekleştirmek istiyor. Geçtiğimiz yıl olaylı CSKA Moskova maçıyla kupayı finalde kaybeden Fenerbahçe'de hedef bu kez o kupayı kazanmak. Yüzbinlerce kişi "Fenerbahçe - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?" sorularını araştırıyor. Fenerbahçe maçıyla ilgili basketbolseverlere sevindirici haber TRT'den geldi. TRT Spor Fenerbahçe - Real Madrid maçını şifresiz olarak yayınlayacak. Fenerbahçe- Real Madrid maçı 19 Mayıs Cuma (yarın) saat 21.30'da TRT Spor ekranlarında olacak.

THY EUROLEAGUE KUPASI TÜRKİYE'YE GELDİ

Türk Hava Yolları Euroleague’de İstanbul’da 19-21 Mayıs’ta ger- çekleştirilecek 2017 Final-Four’u öncesi kupa, İstanbul’a getirildi. THY’nin tarifeli Barcelona-İstanbul uçağıyla getirilen kupa, Atatürk Havalimanı apronunda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Baş- kanı İlker Aycı ile beraberindekiler tarafından törenle karşılandı. Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu’nun eşlik ettiği kupayla Bertomeu ve Aycı gazetecilere poz verdi.

THY UÇAĞI FİNAL FOUR İÇİN EUROLEAGUE RENKLERİNE BOYANDI

Türk Hava Yolları (THY), ana sponsoru olduğu Euroleague’in İstanbul’da gerçekleştireceği Final Four öncesi bir uçağını turnuvanın logosunun renklerine boyadı. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de yer alacağı Euroleague Final Four öncesi turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yolları’nın turnuva logosunun ‘Uludağ’ adlı uçağında yer aldı. Airbus A321 tipi uçak bugün Zürih seferini yaptı.

SİNAN ERDEM FİNAL FOUR 2017'YE HAZIR

THY Euroleague Final Four heyecanına evsahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu'nda hazırlıklar son aşamasına geldi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak olan organizasyon öncesinde hummalı bir çalışma bugün de devam etti. Yapılacak olan küçük rötuşların ardından, 15 bin kişilik salon, turnuvaya hazır hale gelecek. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, yapılacak olan bu organizasyon için çok büyük emek verdiklerini ifade etti. Özbayraktar, "Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye yakışan bir salondu ama şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın en güzel salonlarından birisi oldu. 400 KM kablo döşendi, bütün teknik altyapı değişti. 1000 basın mensubuna aynı anda hizmet verebilecek bir altyapımız var. Bütün odalarımız VIP olarak dizayn edildi. Bütün koltuklar, teleskopik raylar elden geçirildi. 650 kamerayla, bir seyirci gözünü dahi kırpsa görebilecek bir güvenlik sistemi geliştirildi. Bütün salonu ve dışarıyı gözlemliyoruz. Bunlar çok önemli. Burada çok güzel bir organizasyon yapılacak" ifadelerini kullandı.

FİNAL FOUR İÇİN NATO ZİRVESİ STANDARTINDA GÜVENLİK UYGULANACAK

İstanbul'da yarın başlayacak olan THY euroleague Final-Four’u öncesi THY Yönetim kurulu Başkanı İlker Aycı ile Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre; THY ve euroleague işbirliğinde 7. yıl yaşanırken İlker Aycı, euroleague’in marka değerinin, THY’nin marka değeriyle birlikte artış gösterdiğini belirterek çarpıcı bilgiler paylaştı. Buna göre;

■ Euroleague dünyada 2.4 milyar izleyiciye ulaşıyor.

■ Avrupa’da 180 milyon kişi takip ediyor.

■ Digital ortamda 750 milyon kişiye ulaşıyor.

■ THY’nin sponsorluğunun ardından dünya basınında çıkan euroleague haberleri %16.5 oranında arttı.

■ FAn’lar arasında yapılan araştırmada “euroleague denince aklınıza ilk gelen marka hangisi?” sorusuna verilen cevap %97 oranı ile “Turkish Airlines” oldu.



132 ÜLKEDEN NAKLEN YAYINLANACAK

■ F4’ü 132 ülkede 200’den fazla TV yayınlayacak.

■ 30 ülkeden 550 gazeteci F4 için istanbul’a gelecek.

■ 10 bine yakın turist istanbul’a gelecek. Araştırmalar, basketbolseverlerin 4 gece konakladıklarını ve kişi başına yaklaşık 1663 euro harcadıklarını ortaya koyuyor.

■ THY’nin sponsorluğunun markaya reklam geri dönüşü 140 milyon euro’yu aşmış durumda. 6 yıldır Avrupa’nın en iyi havayolu seçilen THY’nin Yönetim kurulu Başkanı ilker Aycı, F4’ün THY markası, Türkiye ve istanbul için önemli olduğunu söyledi. Aycı, F4 için salona 400 km. kablo döşendiğini, 750 güvenlik kamerası kurulduğunu, NATO zirvesi standardında önlemler uygulanacağını da sözlerine ekledi.

"GALATASARAY'A SPONSOR OLUR MUSUNUZ?

Sohbet toplantısında İlker Aycı, “İstanbul’un en az 25 bin kişilik salona ihtiyacı var” dedi. Bunun üzerine Aycı’ya, “Galatasaray 15 bin kişilik salon yapacak ve sponsor arıyor. THY sponsor olur mu?” sorusu yöneltildi. Aycı’nın cevabı, “Ülke içinde sponsorluklarımızı takımlar düzeyine indirgemek istemiyoruz. Ayrıca iyi takımlar her zaman sponsor bulur” şeklinde oldu.

MÜKEMMEL EVLİLİK: FENERBAHÇE - DOĞUŞ

Toplantıda, yakında gerçekleşmesi beklenen Fenerbahçe-Darüşşafaka Doğuş işbirliği gündeme geldi. Euroleague CEO’su Bertomeu bu konuda, “Bu anlaşmayı destekleyeceğimizden hiç şüphem yok. Mükemmel bir evlilik gibi görüyorum” dedi.

FENERBAHÇE GÖZÜNÜ KUPAYA DİKTİ

Turkish Airlines Euroleague'de Final Four mücadelesi verecek Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague Final Four ilk maçında yarın Real Madrid ile karşılaşacak. Kaptan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Her zaman şansımız yüksek. Fenerbahçe'de oynuyorsanız her zaman hedefiniz şampiyonluktur. Biz de sezona bunun bilincinde başladık. Euroleague formatı değişti, zorlu bir sezon oldu. Zorlu maçlar oynadık, sakatlıklarımız oldu. Bizim için kolay olmadı ama sonu güzel bitti. Daha da önemli iki maç var önümüzde. 3 yıl üst üste Final Four'da olmak tabii ki büyük bir başarı. Tek hedefimiz kupa, onun için de elimizden geleni yapacağız. Umarım mutlu sona ulaşırız."





"SAHADA KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIZ"



Finale yükselmeleri halinde CSKA ile karşılaşmak istediğini açıklayan Mahmutoğlu, "Bana sorarsanız, ben CSKA'yı isterim finalde. Biz Fenerbahçe'yiz, rakip seçmeyiz. Kim gelirse gelsin, ona göre hazırlanırız, ona göre de oynarız. Taraftarımız sağ olsun, Berlin'de de, Madrid'de de arkamızda oldu. Bu sene kendi ülkemizde, kendi şehrimizde olması bizim için ayrı bir heyecan. Bizim için çok farklı bir atmosfer olacak. Biz de bunun bilincinde hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda taraftarımıza, kulübümüze bu en önemli kupayı armağan ederiz. Bunun için de sahada kanımızın son damlasına kadar savaşacağız" diye konuştu.





"KUTSANMIŞ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"



Yunan oyuncu Kostas Sloukas, Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasına kaldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Final Four'da tekrar mücadele edecek olmamızdan dolayı mutluyuz ve kutsanmış olduğumuzu düşünüyorum. Final Four'a kalmamız bizim için çok önemli. Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasındayız. Taraftarımızla birlikte elimizden geleni yaparak, ilk olarak finale yükselmek istiyoruz. Euroleague'deki en iyi takımlar Final Four'a kaldı. İlginç bir Final Four olacak. Real çok yetenekli ve tehlikeli bir takım. Öncelikle Real Madrid'i geçerek, daha sonra da finale yükselmek istiyoruz" dedi.



Final Four'un bu yıl İstanbul'da düzenlenecek olmasının kendilerine nasıl bir avantaj sağlayacağı yönündeki soruya da Sloukas, "Taraftarımız bize güç veriyor, ancak biz işimizi sahada yapıyoruz" yanıtını verdi.





"KUPAYI KAZANABİLMEMİZ İÇİN MAKSİMUMUZU VERMEMİZ GEREKİYOR"



Jan Vesely de zor bir Final Four oynayacaklarını vurgulayarak, "Kupayı kazanabilmemiz için maksimumuzu vermemiz gerekiyor. Kolay olmayacak tabii ki. İstanbul'da oynayacağız. Her yerde Fenerbahçe taraftarı olacak. Bizim için bir avantaj tabii ki. Ancak bizim maça odaklanmamız ve kendi oyunumuzu oynamamız lazım" ifadesini kullandı.





"FINAL FOUR'DA HER TAKIMIN ŞANSI YÜZDE 25"



Luigi Datome ise şampiyonluk için Final Four'da mücadele eden her takımın yüzde 25 şansı olduğunu belirterek, "Final Four'da her şey mümkün. Bütün takımların şansları eşit. Önce bizim Real Madrid'i elememiz, ondan sonra neler olacağını görmemiz lazım. Ev sahibi avantajına çok inanmıyorum. Panathinaikos serisinde de bunu gördük. Taraftarımızın bizi kendi şehirlerinde destekleyeceklerinden dolayı mutluyum. Bizim, oyuncular olarak çıkıp en iyisini sergilememiz gerekiyor. Umarım onlarla birlikte güzel bir kutlama yapabiliriz" şeklinde konuştu.



Finale yükselmeleri halinde hangi takım ile karşılaşmak isteyeceğinin sorulması üzerine Datome, "Önce Real Madrid maçını düşünmemiz, ondan sonra finali düşünmemiz gerekiyor. Ben bir takım söylerim, yener ya da yenilir bilinmez. Bir şekilde önce finale kalmamız gerekiyor. Ummamız gereken bir durum değil, beklememiz gereken bir durum" dedi.



GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ'TAN FİNAL FOUR 2017'YLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Çağatay Kılıç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin Türk basketbolu adına büyük bir önem taşıdığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın organizasyonun Türkiye'ye getirilmesi sürecine öncülük ettiğini vurgulayan Bakan Çağatay Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakanımıza güçlü destekleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye organizasyon düzenleme konusundaki başarısını ve tecrübesini THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali aracığıyla bir kez daha tüm dünyaya en güzel şekilde gösterecek" dedi.



THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin Avrupa basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Çağatay Kılıç, "Milyonlarca basketbolseverin ekranları başında takip edeceği bu dev organizasyon, Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.



Basketbolseverlerin THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Bakan Çağatay Kılıç, şunları söyledi:



"Geçmişte dünya basketbolunun birçok değerli organizasyonuna ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu hafta sonu tam bir basketbol şöleni yaşanacak. Başta Fenerbahçe olmak üzere THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek bütün takımlara başarılar diliyorum. 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası finalleri için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İstanbul ve Türkiye, dünya basketbolunun çekim merkezi olmaya gelecek yıllarda da devam edecek."