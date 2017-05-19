Bobby Dixon: "Her şey detayda gizli"

İki sezon önce Fenerbahçe’ye geldiğinde büyük takım oyuncusu olup olmadığı tartışılan, ancak geçen 2 yılda bu tezi çürütüp Sarı-Lacivertliler’in sahadaki lideri konumuna gelen Bobby Dixon, HABERTÜRK’ten Gökhan Türe'ye konuştu.

Kanarya’nın ele avuca sığmayan 34’lük delikanlısı, iki yıldır boyundan (1.78) büyük işlere imza atarken, yüreğinin boyuyla kıyaslanmayacak kadar devasa olduğunu da ortaya koydu. Öyle ki, eli dahi titremeden topu korkusuzca potaya yollayan ve özgüveniyle hem Obradovic’e hem de tribündeki taraftarlara güven veren tecrübeli guard, Fenerbahçeli taraftarların gönlünde şimdiden taht kurdu. Boyu 1.78 deyip geçmeyin; bu korkusuz şutör, bazen sahada öyle işler yapıyor ki, onun 34 yaşında olduğuna inanmak güç... Bazen takımının liderliğine, yeri geldiğinde de çöpçülüğüne dahi soyunabilecek kadar alçak gönüllü... Bir bakıyorsunuz, istatistik kağıdında en çok ribaund alan Dixon... Bir bakıyorsunuz 2 metrelik oyuncunun arkasında potayı savunuyor... Bir başka anda bir top için kendini yerden yere atıyor... Ama ne derseniz deyin, en sevdiği ve de en iyi yaptığı iş, o tribünleri ayağa kaldıran üçlükleri... “Geçen yılki finali aklımızdan çıkarmamız mümkün değil” diye söze başlıyor Fenerbahçe’nin ‘korkusuz cengaveri’... Ve tüm bir sezonun emeğini taçlandırma şansını yakaladıkları Final-Four’a dair yüreğinden ve zihninden geçenleri bir bir aktarıyor:

"O FİNALİ UNUTAMAM"

"Geçen yıl Berlin’de oynadığımız finali unutmak mümkün değil. Ama ben ve takım arkadaşlarım bunun olumsuz değil de olumlu yanlarını değerlendiriyoruz. Sonuçta küçük bir detayla kaybettik. Aynı şekilde de kazanabilirdik. Dolayısıyla bu sene üzerinde en çok durduğumuz ve hatta Panathinaikos serisinde de dikkat ettiğimiz şey işte bu detaylar. Geçen yıl Final-Four’da neler olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Bu kez detaylara daha fazla odaklanarak hedefi bulmak istiyoruz."

"KENDİME HER ZAMAN GÜVENİRİM"

"Son topu kullanmak oyuncuların pek de tercih edeceği bir şey değil. Umarım Final-Four’da da olay o noktaya gelmez. Bunu düşünerek üzerimde ya da takım arkadaşlarımda böyle bir baskı yaratmak istemem. Ama öyle bir durum olursa -ki olmamasını ve maçı daha önce kazanacak noktaya getirmiş olmamızı tercih ederimtabii ki sorumluk alıp şutu atarım. Kendime her zaman çok güvendiğimi hepiniz biliyorsunuz."

"REAL'İN KOŞMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

"Real Madrid’le son yıllarda birçok kez karşılaştık. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Farklı özelliklerle tanınan iki takımız. Real Madrid tempolu basketbol oynuyor. Çok iyi hücum silahlarına sahip. Koşmalarına izin vermemeliyiz. Bunu yaparsak yarı sahada çok daha etkili silahlara sahip bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Umarım onları durdururuz."

"BEN BÖYLE BİRİYİM, SAVAŞÇIYIM"

"Benim karakterimde pes etmek yok. Ben böyle biriyim. Kazanmak için, takımım için ne gerekiyorsa elimden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yaşımın ilerlemiş olmasını kafama takmıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Böyle hissettiğim sürece sahadaki görüntü değişmeyecek."