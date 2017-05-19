ÖNE ÇIKANLAR
Zeljko Obradovic
BASKETBOL

Zeljko Obradovic: Olympiakos çok iyi bir takım

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid'i 85-74 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Obradovic, Olympiakos'un çok önemli bir rakip olduğunu söyledi

19 Mayıs 2017 Cuma, 23:52:53 Güncelleme: 23:59:05

Real Madrid'i mağlup ederek Final Four'da finale yükselen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, maç sonunda kazandıkları mücadeleyi ve finaldeki rakipleri Olympiakos'u değerlendirdi. İşte Obradovic'in açıklamaları...

"Taraftar çok güzel destek verdiler, sonuçta her şey parkenin üzerinde oluyor."

"Kendimi çok iyi hissediyorum, çok iyi bir maç oynadık. Taraftarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Maçın başından sonuna kadar, müthiş bir takımla oynadık. Onları belli bir mesafede tutmamızın sebebi savunmamızdı."

"Kalinic müthiş oynadı. Real Madrid çok iyi, çok tecrübeli bir takım. Bir ara vites düşürdük ve pas vermemeye başladık. Real Madrid her zaman geri gelebilirdi."

"Olympiakos çok iyi bir takım, çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Her zaman maçın içinde kalmayı başaran bir takım."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 43 dakika önce
    bjk taraftari olarak gurur duyuyorum.tebrikler buyuk basariya..
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe - Real Madrid maçından kareler
BASKETBOL

Tarihi geceye bu kareler damga vurdu!
Jan Vesely: Kaldı bir maç!
BASKETBOL

Vesely geri sayıyor!
Ozan Balaban: Rakip fark etmez kupa İstanbul'da kalacak
BASKETBOL

"Kupa İstanbul'da kalacak!"
CSKA Moskova: 78 - Olympiakos: 82 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL

Euroleague'de ilk finalist belli oldu!