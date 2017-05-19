Real Madrid'i mağlup ederek Final Four'da finale yükselen Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, maç sonunda kazandıkları mücadeleyi ve finaldeki rakipleri Olympiakos'u değerlendirdi. İşte Obradovic'in açıklamaları...

"Taraftar çok güzel destek verdiler, sonuçta her şey parkenin üzerinde oluyor."

"Kendimi çok iyi hissediyorum, çok iyi bir maç oynadık. Taraftarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Maçın başından sonuna kadar, müthiş bir takımla oynadık. Onları belli bir mesafede tutmamızın sebebi savunmamızdı."

"Kalinic müthiş oynadı. Real Madrid çok iyi, çok tecrübeli bir takım. Bir ara vites düşürdük ve pas vermemeye başladık. Real Madrid her zaman geri gelebilirdi."

"Olympiakos çok iyi bir takım, çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Her zaman maçın içinde kalmayı başaran bir takım."