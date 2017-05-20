Jan Vesely: Kaldı bir maç!

Bu sezon İstanbul'da düzenlenen Final Four yarı final maçında Real Madrid'i 84-75 mağlup ederek finale yükselen ve Olympiakos'un rakibi olan Fenerbahçe'de Jan Vesely açıklamalar yaptı.

Çek yıldız, Real Madrid karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını ve tarih yazmanın sadece bir adım uzağında olduklarını belirtti. "Savaşmamız gerektiğini biliyorduk. İniş ve çıkışlarımız oldu ama hep maçın içinde kaldık ve kazandık" diyen Vesely, açıklamalarını "Şimdiye kadar iki kez Final Four oynadık. Bunlar da bu maça daha kolay odaklanmamızı sağladı. Bu maça olan konsantrasyonumuz üst düzeydeydi ve 40 dakika bu şekilde oynadık. Artık tarih yazmak için önümüzde tek maç var!" sözleriyle noktaladı.

ALİ MUHAMMED: OLYMPİAKOS ŞAŞIRTMADI

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcusu Ali Muhammed, "Zor maç oldu ama 2. kere finale çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Olympiakos finale çıkması bizi şaşırtmadı. İyi bir takımlar. Zor bir maç bizi bekliyor olacak. Ama bugün oynadığımız gibi oynarsak kupayı kazanacağımıza eminim. Taraftarlar müthişti. Bizi gerçekten çok desteklediler ve onların desteği ile çok daha iyi oynadık" şeklinde konuştu.

EKPE UDOH: KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe'nin pivotu Ekpe Udoh ise, "Çok zor bir maç oldu ama kazandık. Çok yorgun hissediyorum. Obradovic'in söylediklerini yerine getirdik ve başarılı olduk. Olympiakos maçına hazırız. Onları da yenerek kupayı almak istiyoruz. Taraftar da müthişti. Pazar günüde onlardan aynı desteği bekliyoruz" diye konuştu.