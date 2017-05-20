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Ozan Balaban: Rakip fark etmez kupa İstanbul'da kalacak

Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanlarından Ozan Balaban, 84-75 kazandıkları Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:39:20 Güncelleme: 00:42:29

Fenerbahçe asbaşkanlarından Ozan Balaban, Real Madrid galibiyetiyle gelen final sonrası açıklamalarda bulundu. İlk olarak 84-75'lik Real Madrid galibiyetini değerlendiren Ozan Balaban, şunları söyledi:

Real Madrid gibi bir takıma karşı maç boyunda üstün oynadık. Finale çıkmak müthiş duygu. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün Ülker Arena’yı aratmadılar. Pazar günü önümüzde yine Avrupa’nın dev bir takımı var. Olympiakos turnuva takımı. Yüreğimizi ortaya koyup kupayı Allah’ın izniyle pazar günü burada kaldıracağız.Takımımıza güveniyoruz. Rakibimizin kim olduğu fark etmez. Kupa İstanbul’da kalacak.

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