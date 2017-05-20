Fenerbahçe, Euroleague'de üst üste 2. kez finalde

Fenerbahçe Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya'nın Real Madrid ekibini 84-75 yenerek üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda sarı-lacivertliler, İspanyol rakibi karşısında baştan sona üstün bir mücadele sergiledi.



Karşılaşmanın ilk yarısını 44-34 üstün geçen Fenerbahçe, ikinci yarıda da etkili performansını sürdürerek sahadan 84-75 galip ayrıldı.



Geçen sezon Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'de finale kalarak Türk basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertliler, CSKA Moskova'ya uzatmada yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı.



Fenerbahçe geçen sezonki başarısını tekrarladı ve finale yükseldi. Real Madrid ise 2 sezon sonra yer aldığı Dörtlü Final'de ilk maçını kaybetti ve final oynama şansını yitirdi.



OBRADOVIC 11. KEZ FİNALDE

Fenerbahçe Başantrenörü Zelkjo Obradovic, kariyerinde 11. kez Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.



Avrupa Ligi'nde 16. kez Dörtlü Final'de boy gösteren Obradovic, bir kez daha final heyecanı yaşayacak. Fenerbahçe'yi üst üste ikinci kez finale taşıyan Obradovic, bu sefer kupaya uzanmaya çalışacak.



Obradovic, daha önce 10 kez yer aldığı finalde 8 defa kupayı kazanma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi'nin en fazla şampiyon olan başantrenörü unvanını elinde bulunduran Obradovic, 9. kupa sevincini Fenerbahçe'yle yaşamak için ter dökecek.



Sırp başantrenör, daha önce Panathinaikos'un başında 2001 yılında Maccabi Tel Aviv'e, Fenerbahçe'yle ise geçen sezon CSKA Moskova'ya finalde kaybetmişti.



UDOH'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Fenerbahçe'nin ABD'li pivotu Ekpe Udoh, Real Madrid karşısında etkili bir performans ortaya koydu.



Kariyerinin en etkili maçlarından birini çıkaran Udoh, karşılaşmayı "double-double" ile tamamladı. Udoh, 18 sayı ve 12 ribaunt ile mücadele etti. Tecrübeli oyuncu asistlerde de ön planda yer aldı. Udoh yaptığı 8 asistle bu istatistikte de takımının en iyisi oldu. Udoh "triple double" şansını sadece 2 asistle kaçırarak tarihi bir istatistiğin eşiğinden döndü.



Müsabakada 38 dakika 38 saniye sahada kalan Udoh, 36 verimlilik puanıyla bu alanda en iyi isim oldu.



ABD'li basketbolcu ayrıca yaptığı 8 asistle kariyer rekorunu kırdı. Tecrübeli pivot 2. yılını geçirdiği Avrupa Ligi'nde daha önce bu yıl 3 Şubat'ta oynanan Zalgiris maçında 5 asistle en fazla basket pasını verdiği maçını çıkarmıştı.



Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen bütün oyuncular skora katkı verdi. Udoh'u, 14 sayıyla Bogdan Bogdanovic, 12'şer sayıyla Jan Vesely ile Nikola Kalinic takip etti.



LLULL'UN PERFORMANSI YETMEDİ

Real Madrid'in tecrübeli oyun kurucusu Sergio Llull'un maçtaki başarılı performansı mağlubiyeti önleyemedi.



Özellikle ilk yarıda takımını sırtlayan İspanyol oyuncu, Real Madrid'in ilk 20 dakikadaki 34 sayısının 19'una imza attı. İkinci yarıda 9 sayı daha atan Llull, 28 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen sahadan üzgün ayrıldı.



Real Madrid'de Jaycee Carroll de 21 sayıyla öne çıktı.



AZİZ YILDIRIM İLE ALİ KOÇ AYNI SIRADA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Ali Koç'la aynı sırada takip etti.



Daha önce yaptığı açıklamada, kulübün ilk kongresinde başkanlığa aday olacağını duyuran Ali Koç, zorlu müsabakada Aziz Yıldırım'ın 3 koltuk yanında oturdu. Ali Koç'un yanında ise Aziz Yıldırım'ın kardeşi ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ali Yıldırım yer aldı.



Aziz Yıldırım ile Ali Koç zaman zaman sohbette etti.



Öte yandan Aziz Yıldırım, karşılaşmayı izlerken heyecanlı tavırlarıyla dikkati çekti. Sarı-lacivertli takımın hemen hemen bulduğu her sayıdan sonra saha kenarında oturduğu sandalyeden havaya fırlayan Yıldırım, maçta sonra da büyük bir sevinç yaşadı.



Karşılaşmayı sanat ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim de salonda izleyerek Fenerbahçe'ye destek verdi.



TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Fenerbahçe taraftarı maç boyunca takımlarına büyük bir destek verdi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda yer alan 10 bini aşkın sarı-lacivertli taraftar, karşılaşmada hiç susmadı.



Taraftarlar, maç sonunda takımlarını alkışlayarak ve tezahüratlar yaparak finale çıkmanın coşkusunu yaşadı.



Fenerbahçeli taraftarlar arasında maçın ilk yarısında kavga çıktı. Pota arkasındaki tribünün en ön sırasında çıkan kavga yaklaşık 5 dakika sürdü. Kavgayı araya giren diğer Fenerbahçeli taraftarlar yatıştırdı.



RANDOLPH SAKATLIK GEÇİRDİ

Real Madrid'in ABD'li uzunu Anthony Randolph, ilk yarıda bir sakatlık geçirdi.



Maçın 18. dakikasında Vesely'le girdiği ribaunt mücadelesinde belinden sakatlanan Randolph, bir süre yerden kalkamadı. Bu sırada Fenerbahçe hücumda sayı bulunca Real Madrid kenar yönetimi hakemlere oyunu durdurmadıkları için itirazda bulundu.



İlk tedavisi saha içinde yapılan Randolph, daha sonra kenara geldi. Burada da buz tedavisi uygulanan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.



MİRSAD TÜRKCAN ONURLANDIRILDI

Fenerbahçe'nin efsane basketbolcularından Mirsad Türkcan, Avrupa Ligi tarafından onurlandırıldı.



Avrupa Ligi Başkanı Jordi Bertomeu, karşılaşmanın devre arasında Türkcan'a, Avrupa Ligi'nin efsaneleri arasında yer aldığı için plaket takdim etti.

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