Pablo Laso: 'Fenerbahçe'nin arkasında kaldık' duygusuna kapıldık

Real Madrid, THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe'ye 84-75 yenildi.

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Fazla söyleyecek bir şey yok. Bu seviyede iyi oynamalısınız. En iyi oyunumuzu ortaya koyamadık. Fenerbahçe'nin arkasında kaldık duygusuna kapıldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Basketbol bazen kolay, bazen karmaşıktır. İyi oyun çıkaramadık" diye konuştu.



Genel olarak bu sezon Avrupa'da iyi işler çıkardıklarını söyleyen Laso, "En iyi takımların olduğu ligde en iyi sonuçları çıkardık. Son noktaya gelebildik. Kazanmamız için çok iyi oynamamız gerekiyordu ama yapamadık. Bizim en iyi oynadığımız oyunu göremediniz. Fenerbahçe'yi Türkiye'de yenebilmek için çok iyi oynamanız lazım" diye konuştu.