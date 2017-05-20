ÖNE ÇIKANLAR
Cleveland Cavaliers NBA
BASKETBOL

Cleveland Cavaliers farklı kazandı

Cleveland Cavaliers, NBA Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics'i 130-86 yendi ve seriyi 2-0'a getirdi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:17:20 Güncelleme: 11:38:57

Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i deplasmanda 130-86 yenen Cleveland Cavaliers, seride 2-0 öne geçti.

Cavaliers'ı galibiyete 30 sayı, 4 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James ile 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Kevin Love taşıdı. Kyrie Irving de 23 sayıyla skora katkıda bulundu.

Celtics'te Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribaunt, Avery Bradley de 13 sayı, 3 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. 17 dakika süre alan Isaiah Thomas, 2 sayı, 3 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.

NBA play-off'ları, Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı finali üçüncü maçıyla devam edecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Boston Celtics 5 yıl sonra NBA finalinde
BASKETBOL

Celtics 5 yıl sonra finalde
Golden State Warriors zorlanmadı
BASKETBOL

Warriors seriyi 3-0 yaptı
Tony Parker ameliyat oldu
BASKETBOL

Tony Parker ameliyat oldu
LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçti
BASKETBOL

LeBron efsaneyi geride bıraktı!