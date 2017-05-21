Gökhan Türe: Fenerbahçe ağır basıyor

Fenerbahçe, bu akşam felsefesi itibarıyla aynı, karakteristiği itibarıyla farklı özellikler taşıdığı bir rakiple karşılaşacak.

İki takımın da en belirgin ortak özelliği savaşçı karakteri... Her ikisi de, maçın seyri ne olursa olsun kazanmaya gidecek yolu arama ve bulma konusunda geri adım atmayan, en önemlisi de enerjisini savunmadan alan “inatçı” bir yapıya sahip...

Olympiakos cephesinin bu anlamda en önemli artısı ve farkı, takımı sırtlayan “iskelet” yapıda Yunanlı oyuncuların bulunması... Başta Spanoulis olmak üzere Printezis, Papanikolaou ve Mantzaris, Final-Four ve uluslararası tecrübe anlamında takımın diğer üyelerinden birkaç adım öndeler. Kenardan gelen Papapetrou ve Agravanis de sahada iken hep olumlu işlere imza atıyorlar. Dolayısıyla ana unsurun Yunanlılar olduğu bu yapıda, Birch, Milutinov, Green, Waters ve Young gibi yabancı oyuncular “rol oyuncusu” statüsünde katkı sağlıyorlar. Spanoulis’in liderliği ve kritik anlarda Prentezis’le birlikte sorumluluk alması artık izlemeye alıştığımız bir görüntü...

Fenerbahçe’de ise olay tam tersi... Kritik maçların kırılma anlarında ön planda, hatta arka planda dahi hep yabancılar var. Ancak bu farklılık, Fenerbahçe açısından sorun teşkil etmiyor. Seyrek de olsa kaptan Melih’in de dahil olduğu rotasyonda, farklı milletlerden de olsalar, çoğu uzun zamandır birlikte olan ve artık birbirini iyice tanıyan yabancılar, tıpkı OIympiakos’ta olduğu gibi müthiş bir kimya ve sinerji oluşturmuş durumdalar.

Kanarya’yı Olympiakos’tan olumlu yönde farklı kılan şey ise oyuncu kalitesi... Yunan ekibinde kaderi değiştirecek isimleri ezbere (Spanoulis, Printezis) biliyoruz. Ancak Fenerbahçe’de bu role soyunacak alternatif fazlalığı zaten onları sıra dışı ve çözülmesi zor bir takım yapıyor. Bir bakıyorsunuz Bogdanovic ön planda, bir diğer gün Udoh ya da Kalinic, kim bilir belki bu akşam Dixon ile Datome... Kanarya’nın bir diğer önemli artısı, Udoh&Vesely ikilisi... Sezon boyu görüldü ki bu ikili formdayken onlarla başa çıkacak hiçbir uzun yok!..





Ve tabii, 11. finalini oynayacak olan Obradovic etkisi ile birlikte müthiş taraftar desteği, bu akşam Fenerbahçe’yi net biçimde “favori” yapıyor. Yeter ki CSKA’nın yanlışına düşmeyip, kırılma anlarını dikkatli oynayıp, basit hata yapmadan detaylara odaklanalım...