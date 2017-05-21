San Antonio Spurs: 108 - Golden State Warriors: 120 | MAÇ SONUCU

AT&T Center'ın ev sahipliği yaptığı serinin üçüncü maçını 33 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle tamamlayan Kevin Durant, Warriors'ın galibiyetinde başrol oynadı. Konuk takımda Stephen Curry ise 21 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 6 top çalmayla mücadele etti.

Spurs'te Manu Ginobili 21, LaMarcus Aldridge 18, Jonathan Simmons 14 sayı attı.

Warriors, serinin 4. maçını da kazanması halinde adını NBA finaline yazdıracak.

NBA play-off'ları, yarın TSİ 03.30'da Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics (2-0) arasında oynanacak Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.