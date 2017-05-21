Aziz Yıldırım: İstifa etmek kolaydır ama...

Olympiakos'u 80-64 yenerek Euroleague şampiyonluğunu kazanan ve tarih yazan Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başkan Yıldırım, amatör sporlara verdiği desteğin altını çizdi ve "19 senedir başkanlık yapıyorum ve bu sürede amatör şubelere hep destek verdim. Basketbol da bunlardan biriydi. Geldiğim zaman 4. veya 5. oluyorduk. Bir başarı yoktu. Amatör sporlara verdiğimiz destekle birlikte, Ülker'le birlikte bu noktalara geldik. Buradan Murat Ülker'e teşekkür ediyorum. 217 ülkede yayın yapılmış. Bunun Türkiye'ye katkısını düşündüğünüzde bunu parayla yapamazsınız. Fenerbahçe, dünyaya Türkiye'yi tanıtan bir takımdır. Çok büyük hatalar yapmazsak buralarda kalacağız." dedi.

"BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL"

Başkan Yıldırım, "İyi bir takım bugünlerde 25-30 milyon Euro'lara kuruluyor. Biz de büyük yatırım yaptık. Zeljko Obradovic gibi başarılı bir antrenörü de getirdik. Onun önemi çok fazlaydı. 2 sene önce Madrid'de 4. olduk, geçen sezon finalde kaybettik. Bu sene de şampiyon olduk. Bu şampiyonluk tesadüf değildir. Başarının devamı gelecek." ifadeleriyle bu tarihi başarıyı kalıcı hale getirmek için çabalayacaklarını açıkladı.

DOĞUŞ İLE BİRLEŞMEYİ DUYURDU!

Aziz Yıldırım, Doğuş Grubu ile basketbolda birleşmeyi duyurdu. Başkan Yıldırım, "Doğuş ile görüşmeler yapıyoruz. Ferit Şahenk de bu konuda iddialı. Fenerbahçe hep bu başarıları kazanacaktır. Peki bu başarılar nedir? Her yıl Final-Four'a katılmak. Biz kadın basketbolda da süreki olarak Final-Four'a kalıyoruz." dedi.



"FENERBAHÇE, ÜLKENİN YÜZ AKIDIR!"

Yıldırım, FETÖ'nün başarılarını yıllardan beri engellediğinin altını çizdi ve ekledi: 1.2 milyar insanın bu maçı izlediği söyleniyor. Fenerbahçe, Türkiye'nin yüz akıdır. Futbolda durum kötü olabilir ama düzelir. Yaşadığım darbeler var, onları da bir ara anlatacağım. Başarılarımızı hep FETÖ önledi. 2006'dan bu yana devamlı darbe yedik. 2006'da, 2009'da, Trabzon dönüşünde FETÖ bize hep darbelerde bulundu. 2011'de şampiyon olduk, beni hapse yolladılar. 3 Temmuz döneminde diyordum 'Ülke elden gidiyor' diye, beni kimse dinlemedi. Başka bir kulübün başına bunlar gelse ayakta duramazlardı, kulüp falan kalmazdı. 2 defa şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik.

İSTİFA YORUMU...

İstifa yorumunda da bulunan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Ama şunu bilmeleri lazım; 'Aziz Yıldırım'ın istifa etmesi kolaydır ama bugüne kadar getirdiği işleri silmek zordur. Bunu da herkes bilsin.' dedi.