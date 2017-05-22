Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'nin tüm Türkiye'yi gururlandırdığı vurgulanarak, "Telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz" denildi.

Fenerbahçe Kulübünün, meydanlarda dev ekran kurarak finali yayınlayan belediyelere de teşekkür ettiği bir başka açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu süreçte, taraftarlarımıza ve sporseverlere sağladıkları bu hizmetten ötürü sporun kucaklayıcı ve birleştirici gücünü ön plana çıkaran tüm il ve ilçe belediyelerine, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği bulunan tüm organizasyonlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."