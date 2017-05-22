Fenerbahçe'de kutlama öncesi büyük şok!

Fenerbahçe, bugün üstü açık otobüs ile Bağdat Caddesi'nde taraftarı ile kutlama yapacaktı ancak büyük bir talihsizlik yaşandı.

Üstü açık otobüs ile Bağdat Caddesi'ne giderek taraftarı ile bir kez daha buluşmaya ve şeref turu atmaya hazırlanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı bir arıza ile karşılaştı.

Fenerbahçe'yi taşıyacak üstü açık otobüs bozuldu. Taraftarlar takımı Bağdat Caddesi'nde beklerken otobüs Ülker Arena'dan arıza nedeniyle hareket edemedi.

İddialara göre otobüs tamir edilemezse şampiyonluk turu normal takım otobüsü ile yapılacak.