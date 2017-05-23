Hapishaneden zirveye: Bobby Dixon!

5 | 16

O sırada da mahkum olan annesi, oğlunun cenazesine elleri kelepçeli olarak katılıyor. Bobby hayatının dönüm noktası olarak gördüğü hapishaneden tahliye olur olmaz ise temiz bir hayatı tercih ediyor ve Chicago'da gündüzleri kargo şirketinde akşamları ise plajlarda çalışıyor.