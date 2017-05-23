Hapishaneden zirveye: Bobby Dixon!

Olympiakos'u muhteşem bir oyunla devirip Avrupa'nın 1 numarası olan Fenerbahçe'de büyük zaferi ay-yıldızlı bayrakla kutlayan tek isimdi Bobby Dixon… Pınar Karşıyaka forması altında büyük başarılara imza atarken, Türk vatandaşlığına geçip Ali Muhammed adını aldı.
Sonrasında ise transfer olduğu Fenerbahçe ile THY Euroleague şampiyonluğuna ulaştı. Böyle bakınca sadece başarılı bir sporcu gibi görünen 34 yaşındaki basketbolcunun hayatı aslında tam bir yeniden doğuş hikayesi...
Bobby, 10 Nisan 1983'te geçimini uyuşturucu satarak sağlayan bir ailede Chicago'da doğuyor. O da ailenin birçok ferdi gibi uyuşturucu nedeniyle cezaevine giriyor...
Hatta Dixon ailesinin tamamı 2001'de Boot Camp hapishanesinde aynı anda yatıyor. Dixon'ın kardeşi 1996'da sırtından vurularak ölüyor.
O sırada da mahkum olan annesi, oğlunun cenazesine elleri kelepçeli olarak katılıyor. Bobby hayatının dönüm noktası olarak gördüğü hapishaneden tahliye olur olmaz ise temiz bir hayatı tercih ediyor ve Chicago'da gündüzleri kargo şirketinde akşamları ise plajlarda çalışıyor.