Zeljko Obradovic: Çok büyük bir kulübüz

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde yaşadıkları şampiyonluğun kariyerinde en özel zaferlerden biri olduğunu söyledi.



Kariyerinde 9. Avrupa Ligi şampiyonluğunu Fenerbahçe'nin başında yaşayan Sırp başantrenör, duygularını anlattı.



Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan başantrenör olan Obradovic, diğer şampiyonluklarına kıyasla Fenerbahçe'yle çok özel duygular yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu şampiyonluk benim için çok özel ve güzel bir duygu. Türkiye'deki tüm insanlarla aynı duyguyu taşıyorum. Türkiye'nin ilk Avrupa Ligi şampiyonluğu olması önemli bir şey. Çok büyük bir kulübüz. İnanılmaz bir taraftar kitlemiz var. Bu yüzden bu şampiyonluk çok güzel ve özel oldu."



OBRADOVIC'TEN ÖVGÜ

Obradovic, Olympiakos ile yaptıkları final maçının Türkiye'de çok sayıda yerde meydanlarda izlenmesiyle ilgili Anadolu Ajansının yayınladığı fotoğrafları beğendi.



Final günü meydanlarda kurulan dev ekranlarda maçları seyreden vatandaşların, AA fotomuhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarını inceleyen Obradovic, şunları söyledi:



"Gördüğüm fotoğraflar inanılmaz. Bundan haberim vardı. Her yerde dev ekranlar kurulacağını söylediler. Bu müthiş bir şey. Bizi hangi şekilde takip ediyorlarsa etsinler onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım bu şekilde basketbol daha da büyür. Çocukların ilgisi artar. Yeni oyuncular gelir. Bunlar, inanılmaz fotoğraflar."



"EN ÖNEMLİ NOKTA SAĞLIKLI OLMAMIZDI"

Obradovic, Avrupa şampiyonluğu yolunda en önemli etkenin, play-off maçları öncesinde bütün sakat oyuncularının iyileşmesi olduğunu vurguladı.



İlk kez Panathinaikos Superfoods'u 3-0 geçtikleri play-off serisinden önce takım halinde çalışabildiklerini anlatan Obradovic, "En önemli nokta, Panathinaikos Superfoods maçı öncesi bütün takımın sağlıklı olmasıydı. Kadromdaki 16 oyuncu da sağlıklıydı. Hep birlikte antrenman yapabildik. Bu bizim bütün sezon yapamadığımız bir şeydi. Play-off öncesi bunu yapmamızın buralara gelmemize çok büyük faydası oldu." değerlendirmesinde bulundu.



"KADROMUZDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Obradovic, gelecek sezon kadrolarında büyük bir değişiklik olmayacağını açıkladı.



İlk önce Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın başlayacak play-off serisine odaklanacaklarını belirten tecrübeli başantrenör, "Sezon bittikten sonra kadromuzda çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Sezon sonu oturup kontratları inceleyeceğiz." dedi.



Fenerbahçe taraftarıyla ilgili "Mükemmel." ifadesini kullanan Obradovic, "Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Gerçekten çok iyiler. Dörtlü Final'de müthiştiler. Aynı desteği lig maçlarında da bekliyoruz. Dörtlü Final'den sonra Türkiye Ligi'ne konsantre olmak bizim için çok zor olacak. Taraftarımızın desteğine her zaman minnettarız." şeklinde görüş belirtti.



Obradovic, "Avrupa Ligi'nde 500 maç, 9 şampiyonluk. Kendinizi her seferinde nasıl motive ediyorsunuz?" sorusuna ise şu cevabı vererek sözlerini tamamladı:



"Basketbolu çok seviyorum. Büyük bir motivasyonla sahaya çıkıyorum. İlk gün taraftara 'Burası benim evim olacak.' sözü vermiştim. Her gün olmasa da akşam geç saatlere kadar buradayım. Bütün günümü burada geçirip yemeğimi ofisimde yiyorum. Dinlenmemi de burada yapıyorum. Basketbolu çok seviyorum. Bunu hissetmediğim gün bu işi bırakırım."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER