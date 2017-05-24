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Ergin Ataman
BASKETBOL

Ergin Ataman tribünden taktik verdi

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Darüşşafaka Doğuş maçında takımına tribünden taktik verdi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:44:23 Güncelleme: 10:48:49

Ligde oynanan Darüşşafaka Doğuş maçında iki teknik faulle diskalifiye edilen ve 3 maç ceza alan G.Saray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, dünkü karşılaşmasıyla cezasını tamamladı. Benchin hemen arkasından maçı takip eden Ataman’ın, takımın başında sahaya çıkan yardımcısı Yakup Sekizkök’e ile oyuncularına gerek sözlü gerekse de telefon yardımıyla taktik vermesi dikkatlerden kaçmadı. Deneyimli antrenör, zaman zaman hakemlerin verdiği kararlara da sert tepki gösterdi.

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