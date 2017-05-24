Bahar Öztürk, Hatay'da kaldı

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, iç transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Son iki sezondur takımlarında forma giyen 33 yaşındaki Bahar Öztürk ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Bayraktar, "Bahar, takımımızın en önemli oyuncularından biri. 2 ve 3 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Son derece karakterli, sahada her şeyini ortaya koyan ve Hatay'ı çok seven bir oyuncu." diye konuştu.

Serhat Bayraktar, Bahar Öztürk'e başarılarını sürdürmesi dilediğinde bulunduğunu da kaydetti.