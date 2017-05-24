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Bahar Öztürk, Hatay'da kaldı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, son iki sezondur kadrosunda bulunan Bahar Öztürk ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:29:21 Güncelleme: 12:31:13

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, iç transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Son iki sezondur takımlarında forma giyen 33 yaşındaki Bahar Öztürk ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Bayraktar, "Bahar, takımımızın en önemli oyuncularından biri. 2 ve 3 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Son derece karakterli, sahada her şeyini ortaya koyan ve Hatay'ı çok seven bir oyuncu." diye konuştu.

Serhat Bayraktar, Bahar Öztürk'e başarılarını sürdürmesi dilediğinde bulunduğunu da kaydetti.

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