Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluk öyküsü!

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:01:35 | Güncelleme: 11:11:09
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Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür, Fenerbahçe'nin tarihi şampiyonluktaki kırılma anlarını yazdı...
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Fenerbahçe'nin THY Euroleague’deki serüveni 2016’nın ekim ayında başladı, 2017 yılı mayıs ayında şampiyonlukla noktalandı. Yaklaşık 7 aylık süreç oldukça zorlu geçti.
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Özellikle değişen format takımları yıprattı. Maç sayısı arttı, dinlenme süreleri azaldı, sakatlıklar bel büktü. Bogdanovic’in 3 ay süren sakatlığı Fenerbahçe’yi çok etkiledi.
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Fenerbahçe 30 maçın sadece 7’sinde tam takım oynadı. Bu yüzden kendi sahasında bile beklenmedik mağlubiyetler aldı. Haliyle bu zorlu yolculukta, her şampiyonluğa uzanan takımda olduğu gibi Fenerbahçe’de de kırılma anları yaşandı.
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Bunlardan biri sezon başındaki Baskonia deplasmanıydı. Takım 34 sayı fark yedi. Aziz Yıldırım, Obradovic’e ilk teklifini bu ağır yenilgi sonrası yaptı, “Sözleşmeni uzatalım” dedi.
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‘TOZ ŞEKER GİBİ DAĞILMIŞTIK’
Basketboldan sorumlu Asbaşkan Ozan Balaban o günü “Baskonia maçı bitiminde soyunma odasında hem oyuncular hem teknik kadro toz şeker gibi dağılmış durumdaydık” diye özetliyor.
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Hoca üzgün, oyuncular bitik... Soyunma odasında seslerin yükseldiği bir maç sonu. Ozan Balaban telefonda Aziz Yıldırım ile görüşüyor. Başkan “Sakin olun. Hiçbir açıklama yapmayın. İstanbul’a gelin konuşuruz” diyor.
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İstanbul’a dönüşte de Aziz Yıldırım takımın kampına gidiyor, Obradovic ile görüşüyor. Sırp hocanın haftalar sonrasında “Baskonia’ya kaybettiğimiz maçın ardından başkanın yaklaşımını hayat boyu unutmayacağım” dediği o toplantıda Aziz Yıldırım aynen şunları söylüyor:
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“Hayatta kazanmak da var kaybetmek de. Ben bunu yıllarca yaşadım. Son dakikalarda, son saniyelerde şampiyonluklar kaçırdım."
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"Geçen sezon seninle beraber kaçırdık. Ben buraya başkan olarak gelmedim. Aziz ile Zeljko olarak konuşuyoruz. Sen benim yol arkadaşımsın. Yol arkadaşları her zaman birbirini destekler. Ne olursa olsun ben senin arkandayım."
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"Kazansak da kaybetsek de seninle yeni kontrat imzalamak istiyoruz. Ne istiyorsan sana açık çek. Oyunculardan mı memnun değilsin? Gönder. Kimi istersen alalım. Yetki sende."
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"Ben Fenerbahçe Başkanı olarak da, arkadaşın Aziz Yıldırım olarak da daima senin yanında olacağım.”
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Bir başka kırılma anı.. Atina’daki Panathinaikos maçı. Fenerbahçe, son 3 haftadaki yenilgilerle ev sahibi avantajını yitirmiş... Yunan ekibi ile Play-Off ilk maçına çıkıyor... Meşhur OAKA salonu...
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Kazanmak çok zor. Obradovic de yıllarca görev yaptığı bu salonda ayrı bir duygusallık hissediyor.
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Yıldırım, Ozan Balaban’a, “Ev sahibi avantajını kaybettiniz. Sıralamada Panathinaikos’un da altına düştünüz. Sor bakalım hocaya buradan nasıl çıkacaksınız?” diyor.
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Hocanın mesajı net: “Başkan rahat olsun. O gün geldiğinde Sinan Erdem’de biz olacağız.”
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OBRA RESTİ ÇEKİYOR
Maç başlıyor. Fenerbahçe kötü oynuyor. Devreyi 14 sayı geride kapatıyor. Obra hışımla soyunma odasına giriyor. Öyle bir konuşuyor ki...
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“Burası şampiyon kulüp. Ben şampiyon hocayım. Başkan bir şampiyon. Şampiyonluğu isteyen böyle oynamaz. Faul bile yapmadan ilk çeyreği bitirdiniz. Mücadele etmiyorsunuz."
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"Ya şampiyon oyuncular olduğunuza karar verip çıkıp ona göre oynayacaksınız ya da ben şampiyon ruhlu olmayan oyuncuları bu kadroda tutmayacağım.”
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Bu sözlerin ardından kapıyı vurup çıkıyor... Fenerbahçeli oyuncular 14 sayı geriden gelip maçı koparıyor. İki gün sonra oynanan ikinci maçı da kazanıyor, OAKA’da hiçbir takımın başaramadığını yapıyor.