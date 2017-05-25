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BASKETBOL

Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluk öyküsü!

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:01:35

  • 1 Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluk öyküsü!
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    Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür, Fenerbahçe'nin tarihi şampiyonluktaki kırılma anlarını yazdı...

  • 2 Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluk öyküsü!
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    Fenerbahçe'nin THY Euroleague’deki serüveni 2016’nın ekim ayında başladı, 2017 yılı mayıs ayında şampiyonlukla noktalandı. Yaklaşık 7 aylık süreç oldukça zorlu geçti.

  • 3 Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluk öyküsü!
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    Özellikle değişen format takımları yıprattı. Maç sayısı arttı, dinlenme süreleri azaldı, sakatlıklar bel büktü. Bogdanovic’in 3 ay süren sakatlığı Fenerbahçe’yi çok etkiledi. 

  • 4 Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluk öyküsü!
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    Fenerbahçe 30 maçın sadece 7’sinde tam takım oynadı. Bu yüzden kendi sahasında bile beklenmedik mağlubiyetler aldı. Haliyle bu zorlu yolculukta, her şampiyonluğa uzanan takımda olduğu gibi Fenerbahçe’de de kırılma anları yaşandı. 

  • 5 Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluk öyküsü!
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    Bunlardan biri sezon başındaki Baskonia deplasmanıydı. Takım 34 sayı fark yedi. Aziz Yıldırım, Obradovic’e ilk teklifini bu ağır yenilgi sonrası yaptı, “Sözleşmeni uzatalım” dedi.

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