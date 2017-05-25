Datome: "Sözümü tuttuğum için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin İtalyan basketbolcusu Luigi Datome, THY Avrupa Ligi'nde kupayı kazandıktan sonra saçlarını kestirmesiyle ilgili "Sözümü tuttuğum için çok mutluyum." dedi.

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda geçen hafta düzenlenen Dörtlü Final'de Avrupa şampiyonluğu elde eden sarı-lacivertli takımın başarısında önemli rol oynayan Datome, duygularını AA'ya anlattı.

Dörtlü Final'den önce "Avrupa Ligi'ni kazanırsak saçlarımı kestiririm." sözü veren Datome, final maçından sonra takım arkadaşı Pero Antic'in eline makası alarak yanına geldiğini hatırlatarak, "Kazandık ve saçlarımı kestirdim. Benim için çok özel bir andı. Felaket bir görüntü vardı ama berbere gidip düzelttirdim. Bu sözümü tutabildiğim için çok mutluyum. Kesinlikle bu sözü verdiğim için pişman değilim. Şu anki saç stilimi önemsemiyorum." ifadelerini kullandı.

Uzun saçlarını kestiren 29 yaşındaki Datome, sakallarıyla ilgili ise esprili bir şekilde, "Bunun için de söz veririm. Sakallarımı ancak Fenerbahçe NBA şampiyonu olursa keserim." diye konuştu.

"Obradovic'in başarılarını dışarıdan izlemiştim"

Datome, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'le Avrupa Ligi'ni kazanmanın çok özel bir duygu olduğunu anlattı.

Kariyerindeki 9. Avrupa Ligi zaferini yaşayan Obradovic'i öven sarı-lacivertli basketbolcu, şunları söyledi:

"Obradovic'in Panathinaikos'ta kupa kazandığı dönemleri hep dışarıdan izledim. Şimdi Fenerbahçe forması altında birlikte başardık. Gerçekten çok özel bir duygu. Avrupa Ligi'nde 9 şampiyonluğu asla şansla kazanamazsınız. Elbette sahada oyuncular oynuyor ama çok ciddi bir ekip işi yapıyoruz. Bu şampiyonluk ciddi bir ekip çalışmasıdır."

"Hiçbirimiz yıldız olmayı düşünmüyoruz"

Datome, takımdan, her maçta birden fazla oyuncunun ön plana çıktığını ve bunun başarıda önemli olduğunu dile getirdi.

Diğer takımların aksine sayıları paylaştıklarını vurgulayan Datome, "Her oyuncunun skor bulabilmesi bizim takımın en önemli özelliği. Hiçbirimiz maça yıldız olmak için başlamıyoruz. Maçın içinde bizden ne isteniyorsa onu vermeye çalışıyoruz. Bunu kabullenmiş bir takımız. Takımımızın en önemli kimyası da bu." değerlendirmesini yaptı.

Play-off serisinden önce sakat oyuncuların iyileştiğini ve bunun faydasını fazlasıyla gördüklerini belirten Datome, "Yarı finalde elediğimiz Real Madrid çok önemli bir takım. Biz en iyi dönemimizde onlarla oynadık. Panathinaikos Superfoods serisi öncesi sakatlarımız düzeldi ve tam takım olarak çalıştık. Sakatlıkları kontrol edemiyorsunuz ama sezonun son bölümünde bu anlamda gerçekten şanslı olduğumuzu söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.