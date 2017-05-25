David Blatt: "Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna hiç şaşırmadım"

Tecrübeli başantrenör, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonundan önce Fenerbahçe'yi favori gördüğünü dile getirerek, "Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna hiç şaşırmadım" dedi.

Sarı-lacivertli takımın tarihi bir başarıya imza attığını aktaran Blatt, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce Fenerbahçe, büyük bir tebriği hak ediyor. Bu tebrik, takım organizasyonu ve başantrenör Obradovic'e. Bu, çok büyük ve tarihi bir başarı. Bu sezon Dörtlü Final'de yer alan her takım için şampiyonluk çok zordu. Bunun böyle olmadığı düşünülse de Dörtlü Final'i kazanmak gerçekten çok zor. Böyle gözükmesinin sebebi de Fenerbahçe'nin çok iyi olması. Hem hücum hem de savunmada harika oynadılar. Form düzeyi olarak doğru zamanda zirve yaptılar."

David Blatt, Fenerbahçe'nin üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'de yer aldığını hatırlatarak, "Bu alanda tecrübe de kazandılar. Ayrıca harika oyuncuları var. Şunu da unutmayalım, müthiş taraftar destekleri vardı. Bu da gerçekten etkili oldu. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna hiç şaşırmadım. Dörtlü Final'den önce de kazanacaklarını söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Ekpe Udoh'un çok iyi bir basketbolcu olduğunu belirten Blatt, "Ekpe Udoh'un Dörtlü Final'de yaptıkları, sezonun genelinde yaptıklarından farklı değildi. Zaten sezon boyunca Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusuydu. Sahada yapması gerekenleri yapıyor. İyi savunma yapıyor, ribaunt alıyor ve boyalı alanda skor buluyor. Çok iyi bir pasör uzun oyuncu. Başka ne olsun" diye konuştu.

"BU PROFESYONE SPOR DÜNYASI, MİLLİ TAKIM DEĞİL"

David Blatt, Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan Türk oyuncuların THY Avrupa Ligi'nde fazla süre alamamasıyla ilgili eleştirilere katılmadığını ifade etti.

Her antrenörün belirlenen hedefler doğrultusunda kadrosunu oluşturduğunu anlatan Blatt, "Bu profesyonel spor dünyası, milli takım değil. Her antrenör, takımı hedeflere götürecek oyuncularla çalışmak ister. Bu noktada bu oyuncuların Türk ya da yabancı olmasının hiçbir önemi yok. Mesela NBA'de kimse sizin ABD'li ya da Avrupalı olduğunuzla ilgilenmez. Orada sizin takıma ne kattığınız ve takımın ne yaptığı önemli. Profesyonellikte olması gereken de budur. Ancak milli takım ortamında işler biraz farklı. Sonuçta bu eleştirilere katılmıyorum" şeklinde görüş belirtti.