Gaziantep Basketbol: 70 - Beşiktaş Sompo Japan: 77

Spor Toto Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol'a konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 77-70 galip ayrılarak seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.
SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Ersan Ergüler, Ali Şakacı
GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (7), Emre, Altan, Alper (1), Denmon (20), Ruzic (2), Balazic (2), Cherry (10), Haislip (20), Erden, Jefferson (8)
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Muratcan, Clark (21), Şafak, Erkan, Stimac (9), Thompson (10), Roll (10), Sertaç (3), Strawberry (11), Kenan (7) Weems (6), Doğan
1. PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 33-34
3. PERİYOT: 49-48
5 FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: Thompson (Beşiktaş Sompo Japan)
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER