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Beşiktaş Sompo Japan
BASKETBOL

Gaziantep Basketbol: 70 - Beşiktaş Sompo Japan: 77

Beşiktaş Sompo Japan, Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi'nde deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 77-70 mağlup ederek yarı finale çıktı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 20:47:12 Güncelleme: 20:48:56

Spor Toto Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde Gaziantep Basketbol'a konuk olan Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 77-70 galip ayrılarak seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Ersan Ergüler, Ali Şakacı

GAZİANTEP BASKETBOL: Rautins (7), Emre, Altan, Alper (1), Denmon (20), Ruzic (2), Balazic (2), Cherry (10), Haislip (20), Erden, Jefferson (8)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Muratcan, Clark (21), Şafak, Erkan, Stimac (9), Thompson (10), Roll (10), Sertaç (3), Strawberry (11), Kenan (7) Weems (6), Doğan

1. PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 33-34
3. PERİYOT: 49-48

5 FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: Thompson (Beşiktaş Sompo Japan)

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