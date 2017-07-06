Eurocup'ta rakipler belli oldu

ULEB Avrupa Kupası'nda 2017-2018 sezonu kura çekimi yapıldı.



İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan kura çekimi sonucu turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank ve TOFAŞ'ın grupları belli oldu.



ULEB Avrupa Kupası'nda 11 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi gruplar şu şekilde oluştu:



A Grubu: Darüşşafaka, UNICS Kazan (Rusya), Cedevita (Hırvatistan), FIAT Torino (İtalya), MoraBanc Andorra La Vella (Andorra), Levallois Metropolitans (Fransa)



B Grubu: Galatasaray Odeabank, Bayern Münih (Almanya), Hapoel Bank Yahav (İsrail), Grissin Bon Reggio Emilia (İtalya), Lietkabelis (Litvanya), Buducnost VOLI (Karadağ)



C Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), ALBA Berlin (Almanya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Retabet Bilbao Basket (İspanya), Limoges (Fransa), Partizan NIS (Sırbistan)



D Grubu: TOFAŞ, Herbalife Gran Canaria (İspanya), Zenit (Rusya), Dolomiti Energia (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), ASVEL (Fransa)



KUPA FORMATI

ULEB Avrupa Kupası 2017-2018 sezonunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.



Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alan takımlar, Top 16 turuna yükselecek. Dörderli 4 grupta oynanacak Top 16 turu maçlarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final, yarı final ve final serileri, 3 maç üzerinden yapılacak. ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.





