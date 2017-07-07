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Metin Türen
BASKETBOL

Pınar Karşıyaka, Metin Türen'i transfer etti

Pınar Karşıyaka, Metin Türen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

07 Temmuz 2017 Cuma, 23:48:11 Güncelleme: 23:50:24

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor'da forma giyen Metin Türen'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka ailesi olarak Metin Türen'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı forma ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Geçen sezon Yeşilgiresun Belediyespor forması giyen Metin Türen ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Darüşşafaka ile başlayan 23 yaşındaki uzun forvet, milli takım aday kadrosunda da yer alıyor.

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