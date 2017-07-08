FIBA ve EuroLeague arasında kriz kapıda!

FIBA’nın 2019 Dünya Kupası elemeleri için belirlediği takvimin, kış aylarındaki Avrupa kupaları ile lig maçlarının oynandığı sürece denk gelmesi ve Euroleague’in, bu maçlar için ara vermeyi reddetmesi potada kış aylarında yaşanacak büyük krizin ilk kıvılcımını çaktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre milli takımların 2019 Dünya Kupası’na katılmak için oynayacağı maçlar için FIBA tarafından açılan pencerelerde Avrupa kupası maçlarının oynanıp oynanmayacağı sorusu THY EuroLeague cephesinde önceki gün karşılığını buldu. THY EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu, milli maçlar için herhangi bir ara verilmeyeceğini duyururken, kış aylarında özellikle milli takım oyuncuları için büyük kriz yaratacak sürecin de startını vermiş oldu.

DARBEYİ MİLLİ TAKIMLAR YİYECEK!

Bu durumda, milli takım maçları için verilen arada bu müsabakalar perşembe ve pazar günlerine denk geleceğinden, hem kulübü ile Avrupa kupalarında hem de milli takımda forma giyen oyuncuların bu ikisi arasında bir seçim yapması gerekecek. Oyuncuların, kulüpleriyle sözleşmeleri olması ve yerine getirmesi gereken yükümlülükleri dolayısıyla kulüplerini tercih edecekleri varsayıldığında krizden zararlı çıkan taraf büyük olasılıkla milli takımlar olacak.

EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu, FIBA’nın yaptığı değişikliğin doğru olmadığını dile getirerek, “Yaptığımız toplantılarda takım ve lig direktörleri takvimimizi kabul etti. Euroleague maçları durmayacak. 15 yıldır aynı takvimde oynuyoruz. Birisi aniden tüm takvimi değiştirdi diye planlamamızdan dönemeyiz. Bazı oyuncular herhangi bir maç olmaksızın yazın milli takımlara gitmezken bu değişiklik doğru değil’ dedi.

İlk maç 23 Kasım’da A Milli Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri’nde B grubu’ndaki ilk maçında 23 Kasım Perşembe günü Letonya ile evinde oynarken, 26 Kasım Pazar günü ise ukrayna ile deplasmanda karşılaşacak. Ay Yıldızlılar, 23 Şubat Cuma günü elemelerden gelecek rakibi ile mücadele edecek ve 26 Şubat Pazartesi Letonya ile bu kez deplasmanda karşılaşacak.

MAURIZIO GHERARDINI: FIBA YANLIŞ YOLDA

Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini, FIBA’nın takvimi hakkında İtalyan medyasına konuştu. La gazetta Dello Sport’a demeç veren Euroleague’in en iyi yöneticisi seçilen Gherardini, “FIBA, kulüplerin gelişimi için kendi belirlediği yolun tam tersine doğru ilerliyor” dedi.