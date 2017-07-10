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Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Doğuş
BASKETBOL

Obradovic, 3. kez Euroleague'in en iyisi

Obradovic, 3. kez Euroleague'in en iyisi!

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague'de 'Alexander Gomelsky Yılın Koçu' ödülünü 3. kez kazandı ve tarihe geçti

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:15:58 Güncelleme: 15:20:40

Fenerbahçe Doğuş, altın sezonunu yaşamaya devam ediyor. Bu sezon THY Euroleague'i kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olan ve aynı zamanda bu kupayı Türkiye'ye getiren ilk takım olma başarısı da gösteren sarı-lacivertli ekipte başantrenör Zeljko Obradovic de tarih yazmaya devam ediyor.

Kariyerinin 9. Euroleague kupasını Fenerbahçe Doğuş ile kazanan Sırp antrenör, THY Euroleague'de ise yılın antrenörü seçildi. 'Alexander Gomelsky Yılın Koçu' ödülünü kazanan Obradovic, bu unvana üçüncü defa layık görülen ilk isim oldu.

Geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini, 2016-2017 sezonunda THY Euroleague'de, 'Yılın Yöneticisi' seçilmişti.

  • Fenerbahçe Doğuş
  • Zeljko Obradovic
  • THY Euroleague
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