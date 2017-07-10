Can Altıntığ Banvit'te!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, oyun kurucu Can Altıntığ'ı kadrosuna dahil etti.

Banvit Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon Acıbadem Üniversitesi'nde forma giyen Can Altıntığ ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Can Altıntığ'ın geçen sezon çıktığı 38 lig maçında 10,5 sayı ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yeni sezonda turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek Can Altıntığ'a nice başarılar ve zaferler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.