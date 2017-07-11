Hidayet Türkoğlu'na, KKTC'den ziyaret

TBF'den yapılan açıklamada, Türkoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın da yer aldığı belirtildi.
Ziyarette, Türkoğlu ve Onan'la fikir alışverişinde bulunduğu aktarılan Nasıroğlu'nun, şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:
"Türkiye Basketbol Federasyonunun gerek genel anlamda, gerek de basketbol özelinde bizlere yapacağı katkıların, verimlilik ve şevkimizi arttıracağına inancımız tam. Misafirperver yaklaşımları için Sayın Türkoğlu ve Sayın Onan'a şükranlarımızı sunuyoruz."
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