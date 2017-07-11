ÖNE ÇIKANLAR
Hidayet Türkoğlu
BASKETBOL

Hidayet Türkoğlu'na, KKTC'den ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti

11 Temmuz 2017 Salı, 20:31:29 Güncelleme: 20:32:58

TBF'den yapılan açıklamada, Türkoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın da yer aldığı belirtildi.

Ziyarette, Türkoğlu ve Onan'la fikir alışverişinde bulunduğu aktarılan Nasıroğlu'nun, şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonunun gerek genel anlamda, gerek de basketbol özelinde bizlere yapacağı katkıların, verimlilik ve şevkimizi arttıracağına inancımız tam. Misafirperver yaklaşımları için Sayın Türkoğlu ve Sayın Onan'a şükranlarımızı sunuyoruz."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER