Bogdanovic: "NBA'de oynayabileceğimi herkese göstermek istiyorum"

ABD'nin Las Vegas kentinde Sacramento Kings yetkilileri ile bir araya gelen 24 yaşındaki şutör, ABD basınına açıklama yaptı.

Bogdanovic, NBA'de 2017-2018 sezonunun başlaması için sabırsızlandığını belirterek, "Buraya gelme kararını çok zor verdim. NBA'de oynayabileceğimi herkese göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

NBA'e alışabilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bogdanovic, şunları kaydetti:

"Milli takımda, NBA oyuncuları ve yıldızlarına karşı oynadığım için çok şanslıyım. Benim için büyük bir tecrübe olacak. Kings, çok fazla taraftara sahip ve onlar basketbolu çok seviyorlar. Bu, inanılmaz. Fenerbahçe Doğuş'tan takım arkadaşım James Nunnally de, bana Sacramento'yu çok seveceğimi söyledi."

Sacramento Kings'in efsane oyuncuları arasında yer alan ve şu an kulüpte yöneticilik yapan vatandaşları Vlade Divac ve Peja Stojakovic hakkında da görüşlerini aktaran Bogdanovic, "Sacramento Kings, Divac ve Stojakovic sayesinde Sırbistan'da ünlü ve popüler bir takım. İkisi de çocukluğumdan beri benim idolüm. Burada bulunmak heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.