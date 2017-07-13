Jake Odum Banvit'de!

Banvit'ten yapılan açıklama şöyle:

"Kariyerine 2009 - 2010 sezonunda NCAA takımlarından Indiana State'de başlayan oyuncu ilk sezonunda 34 maça çıkarak 9.3 sayı ile 4.1 asist ortalamaları ile oynadı. Bir sonraki sezon yine aynı takımla oynayan Jake toplamda 32 karşılaşmaya çıkarken 10.9 sayı ve 4.9 asist ortalamaları ile iyi bir sezon geçirdi.

2012 - 2013 sezonunda takımıyla üçüncü sezonunu geçiren Jake Odum sezon boyunca 33 karşılaşmada yer aldı ve 13.6 sayı ile 4.5 asist ortalamalarını yakaladı. 2013 - 2014 sezonunda takımıyla son senesini geçiren Jake takımıyla 34 lig maçında 13.1 sayı ve 7 asist ortalamaları ile Avrupa takımlarının dikkatini çekti.



2014 Temmuz ayında NBA takımlarından Indiana Pacers ile yaz maçlarında yer alan Jake takımı ile 4 yaz ligi maçında kendini gösterirken, 2014 - 2015 sezonu başında Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından PAOK takımına transfer oldu. Amerika'lı oyuncu burada 33 lig maçında yer aldı ve 8.8 sayı ile 2.8 asist ortalamasını yakaladı.

2015 - 2016 sezonunda Almanya Basketbol Ligi takımlarından Medi Bayreuth takımına transfer olan Jake burada ise takımı ile birlikte 34 lig maçında oynarken 14.3 sayı ve 5.6 asist ortalaması ile mücadele etti. Jake Odum geçtiğimiz sezonu yine Almanya Basketbol Ligi takımlarından Wüerzburg takımı ile geçirirken 33 lig maçına çıktı ve 15.3 sayı ile 5.7 asist ortalamaları ile mücadele etti. 1991 doğumlu oyuncu yeni sezonda turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek.

Jake Odum'a Banvit’e hoş geldin diyor; Banvit forması ile birlikte nice başarılar ve zaferler diliyoruz."