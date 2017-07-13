"Ekpe Udoh, daha düşük bir ücretle NBA'e gitti"

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban, tecrübeli basketbolcuları Ekpe Udoh'un NBA'e döndüğünü açıkladı.



Balaban, FBTV'ye yaptığı açıklamada, geçen sezon THY Avrupa Ligi'ni kazanan sarı-lacivertli takımın en önemli yıldızlarından biri olan Udoh'a iyi bir teklif yapmalarına rağmen ABD'li oyuncunun daha düşük bir ücretle NBA'e gittiğini belirtti.



Udoh'u 2 sezon önce Türkiye'ye getirdiklerini hatırlatan Balaban, "O dönemde kendisi NBA'de beklediğini bulamıyordu. Bize güvendi ve geldi. Çok karakterli bir oyuncuydu. Ona da çok ciddi bir teklifte bulundu. Rakam söylememde bir sakınca yok. Udoh'a 3 milyon dolara yakın teklifte bulunduk ama 2 milyon doların biraz altındaki bir rakamla NBA'e gitti. Udoh, Türkiye'deki yıllarını kesinlikle unutmayacağını ve Avrupa'da Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamasının söz konusu olmadığını söyledi. Taraftarımız rahat olsun. Ayrılan iki oyuncunun da (Udoh ve Bogdanovic) yerini dolduracağız." ifadelerini kullandı.



NBA'de Sacramento Kings'e transfer olan Bogdan Bogdanovic'e de teşekkür eden Balaban, transfer çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:



"NBA opsiyonları nedeniyle ikisinin durumunu bekliyorduk. Bizim bir listemiz var. En az Udoh kadar karakterli bir 5 numara transferimiz olacak. Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini şu anda ABD'de. NBA'ya giden kadar oradan gelenlerde olacak. Bogdanovic'in yerine 2 numara transferi yapacağız. Onu da bitince açıklarız. Taraftarımız endişe etmesin. Önümüzdeki sezon Dörtlü Final'de Belgrad'da olacak bir takım kuracağız."



Öte yandan NBA ekibi Utah Jazz'la anlaşan Udoh, 2 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 1 THY Avrupa Ligi, 2 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere 5 kupa kazandı. Geride kalan sezonda 30 yaşındaki basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilmişti.

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