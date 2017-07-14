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Errick McCollum
BASKETBOL

Anadolu Efes, Errick McCollum'u transfer etti

Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ta forma giyen Errick McCollum ile 1+1 yıllık anlaştı

14 Temmuz 2017 Cuma, 11:08:44 Güncelleme: 11:12:33

Anadolu Efes'te yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Mavi-beyazlılar, son olarak Galatasaray Odebank'ta oynayan Errick McCollum ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Amerikalı basketbolcu, 2016 yılında Galatasary Odeabank ile Eurocup kupasını kaldırdı ve organizasyonun en değerli oyuncusu seçildi. 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda sezonun en iyi beşinde de yer almıştı.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarla Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta forma giyen Amerikalı oyuncu, 13.7 sayı, 3.1 ribaunt ve 2.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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