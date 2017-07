Ufuk Sarıca: "Her maçı kazanabilecek bir takım olacağına inanıyorum"

Türkiye'nin de ev sahipliğini yapacağı EuroBasket 2017'de mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdikleri antrenmandan öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Önlerinde 45 günlük bir süreç olduğunu belirten Sarıca, "Grubumuza baktığımızda özellikle Rusya ve Sırbistan daha çok ön plana çıkan isimler gibi güçlü rakipler. Kolay rakipler değil ama bunun dışında özellikle Letonya ve Belçika çok tehlikeli ekipler. Letonya'nın oyuncu ve takım yapısı son dönemde yaptıkları ataklardan dolayı dikkat etmemiz gerekiyor. Her maçı ayrı ayrı düşünüp en iyi sonucu alarak milli takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır hale getireceğiz" şeklinde konuştu.



"ÇOK TURNUVA OLDUĞU İÇİN KADROYU GENİŞ TUTTUK"

Oyuncu havuzunda belirsizlikler olduğunu söyleyen Sarıca, "Bundan dolayı kadroyu geniş tuttuk. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası hemen bitişinden sonra bir buçuk aylık süreçte Dünya Kupası elemesi başlayacak. Sezon içinde açılan pencerelerle oynanacak takvim. O yüzden kadroyu geniş tuttuk. Son durum biraz daha netleştikten sonra kimin kadroda olup kimin olmayacağı belli olacak. Gelenler gelemeyenler, oynayıp oynayamayacaklar var. Bu bakımdan biraz karışıklık var" diye konuştu.



"HER MAÇI KAZANABİLECEK BİR TÜRK MİLLİ TAKIMI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Geçmiş dönemde de Türkiye'de yapılan turnuvalarda çok ilgi gördüklerini ifade eden Sarıca, "Avrupa Şampiyonası'nda da durum böyle olacak. Biz daha önceleri ülkemizde yapılan turnuvalarda başarılı olduk ama şuan ki Milli Takımımızın gelişimi, ortadaki oyuncu havuzu farklı ve bir değişime gidiyoruz. Kademe olarak da ekleme çıkarmalar yapacağız, genç arkadaşları dahil ediyorum. Her maçı kazanabilecek bir Türk Milli Takımı olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.



"NBA'DE OYUNCU SAYIMIZ NE KADAR ARTARSA TÜRK BASKETBOLU İÇİN ÇOK İYİ"

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, yıldız oyuncu Ali Muhammed'in İtalya'da kampa dahil olacağını söyledi. Başantrenör Sarıca, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz için ise, "NBA kariyerinde başarılar diliyorum. Oralarda oyuncu sayımız ne kadar artarsa Türk basketbolu için çok iyi" dedi.

