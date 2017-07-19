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Kia Vaughn
BASKETBOL

Kia Vaughn Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty'de forma giyen yıldız oyuncu Kia Vaughn'ı kadrosuna kattı

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:25:46 Güncelleme: 13:36:54

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, WNBA takımlarından New York Liberty’de forma giyen Vaughn'un transfer edildiği belirtildi.

Çekya'da USK Prag formasıyla 2013-2017 yıllarında forma giyen ve 4 lig şampiyonluğunun yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kupa sevinci yaşayan 30 yaşındaki pivot, 2012 senesinde Çekya vatandaşlığı aldı.

Vaughn, geçen sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynayan USK Prag takımıyla 10.2 sayı, 6.7 ribaund ve 1.2 asist ortalamasıyla mücadele etti.

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