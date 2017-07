12 Dev Adam iddialı

Milli basketbolcular Göksenin Köksal, Melih Mahmutoğlu ve Doğuş Balbay, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefleri ve hazırlık süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çok yoğun bir hazırlık temposunun kendilerini beklediğini belirten Göksenin Köksal, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki bütün oyuncular kulüp takımlarında yoğun bir tempodan çıktı ve aynı yoğunlukta bir tempoya başladık. İstanbul'daki hazırlık döneminden sonra İtalya'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah sakatlık olmadan iyi bir hazırlık dönemi geçiririz. Avrupa Şampiyonası'nda seyircimizin önünde iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Kendi seyircisi önünde Milli Takım her zaman başarı elde etmiştir. Geçmişte ağabeylerimiz nasıl dünya ikincisi olduysa, bu Avrupa Şampiyonası'nda da seyirciyi arkamıza alarak başarı elde edeceğimize inanıyorum."

Milli basketbolcu, takımda genç oyuncuların ağırlıklı olarak yer almasının kendileri açısından avantaj olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takımda bizden daha geç oyuncular da var. Baktığınız zaman daha mücadeleci ve daha dinamik takım oluyor. Ufuk Sarıca çok iyi bir antrenör, oyunculuk döneminde de çok iyi bir oyuncuydu. Gençlerle birlikte iyi bir kadro olduk. Seyircisi önünde Milli Takım her zaman başarı elde etmiştir. Yine seyircimizi arkamıza alarak başarı elde edeceğimize inanıyorum."

Göksenin Köksal, Sinan Güler'in Fenerbahçe Doğuş'a transfer olmasıyla birlikte isminin takım kaptanlığıyla geçmesiyle ilgili ise "Galatasaray Odeabank'ta kaptanlık henüz yönetim tarafından kesin olarak söylenmedi. Başantrenörümüz Erman Kunter ve yönetimimiz beni kaptanlığa uygun görürse seve seve yapmaya hazırım. Henüz daha takım kurulmadı, daha transfer de yok. Milli Takım'dan sonra takım oluşumu olacak." değerlendirmesini yaptı.

MELİH MAHMUTOĞLU: "BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Milli Takım'ın tecrübeli isimlerinden Melih Mahmutoğlu, şampiyonayı heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Melih Mahmutoğlu, Başantrenör Ufuk Sarıca'yla Milli Takım'ın başarılı olacağına inandığını kaydederek, şunları aktardı:

"Güzel bir takım olduk. Kadromuzda hem genç hem de tecrübeli isimler var. Biz tecrübelerimizi gençlere katmaya çalışacağız, onlar da enerjilerini bize yansıtacaklar. İyi işler yapacağız. Gençliğin verdiği enerjiyle ve savaşarak dezavantajımızın olduğu bölgeleri kapatmaya çalışacağız. İnşallah bizim için güzel bir kamp dönemi ve turnuva geçer. Ufuk Hoca bugüne kadar iyi işler yapmış bir başantrenör. Avrupa Şampiyonası, Ufuk Hoca için de güzel bir heyecan. Onun için de güzel bir deneyim olacak. Şampiyonada seyircimizin desteğiyle de başarılı olacağımıza inanıyorum."

Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'un Fenerbahçe Doğuş'tan ayrılıklarıyla ilgili değerlendirmede bulunan 27 yaşındaki basketbolcu, sözlerini şöyle tamamladı.

"Bogdanovic ve Udoh'un Fenerbahçe Doğuş'a kattıkları ortada. Fenerbahçe ve kulüp için ikisi de inanılmaz şeyler yaptı. Takım kaptanı olarak onlara teşekkür ediyorum. Zaten kendileriyle birebir de konuştum. Oyunculukları dışında gerçekten çok karakterli insanlar. Kimin gidip kimin geldiği hiç önemli değil, burada önemli olan Fenerbahçe Doğuş'un başarısıdır. Giden oyuncular takım için her şeyi yaptı, gelenler de yapacaktır. Hayırlısı olsun."

DOĞUŞ BALBAY: "HEYECANLIYIZ"

Yeni bir antrenörlerinin olduğunu ve genç bir takımdan oluştuklarını belirten Balbay, "Heyecanlıyız, inşallah hepimiz için güzel bir birliktelik olur. Turnuvaya hazırlanmak için önümüzdeki 1.5 ay var. O süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Hazırlık maçları yapacağız. İtalya'da kondisyon kamplarımız olacak. Umarım sağlıklı bir şekilde bu kampları atlatıp, şampiyonaya en hazır şekilde çıkarız" diye konuştu.

Takımın genç oyunculardan kurulmasının ne gibi etkisi olacağının sorulması üzerine Doğuş, "Genç olmamızı avantaja çevirmemiz lazım. Tecrübe önemli. Bazı genç oyuncuların Milli Takımlar seviyesinde tecrübesi olmayabilir belki ama bunu da avantaja çevirebiliriz. Daha enerjik olabiliriz, daha çok baskı yapabiliriz. Biz de bunu göreceğiz" diye cevap verdi.

D Grubu'daki rakipler hakkında da konuşan milli oyuncu, "Her maç zorlu geçecek. Sırbistan zorlu bir ekip. Bizi onlar zorlayabilir. Diğer takımların da her biri ciddi oyunculara sahip. Bekleyip, göreceğiz. Her maça ayrı konsantre olmalıyız" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yapılan turnuvalarda daha başarılı performans sergilenmesini de değerlendiren 28 yaşındaki oyuncu, "Bir sebebi yok ama Türkiye'de oynadığımız maçlar da taraftarı etkisi çok fazla. O yüzden desteği ile her zaman enerjik ve güçlü hissediyoruz. Çünkü basketbol taraftarla daha güzel. Taraftarların etkisi maçların seyrini ve gidişatını değiştiriyordur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.